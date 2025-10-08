ফেলোশিপে স্নাতকোত্তর সুইজারল্যান্ডে

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ফেলোশিপের আওতায় সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে স্নাতকোত্তর করার সুযোগ দিচ্ছে সুইজারল্যান্ডের ইকোলে পলিটেকনিক ফেডারেল ডে লাউসেন (ইপিএফএল)। ফেলোশিপটির কেতাবি নাম “মাস্টার্স ইপিএফএল এক্সিলেন্স ফেলোশিপ”।
বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা এ স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ সময় ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫।
ইকোলে পলিটেকনিক ফেডারেল ডে লউসান (EPFL) সুইজারল্যান্ডের লউসানে অবস্থিত একটি বিশ্বখ্যাত পাবলিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়, যা ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সুইজারল্যান্ডের শীর্ষ ফেডারেল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি হিসেবে বিজ্ঞান, প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও স্থাপত্য শিক্ষায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।
আধুনিক গবেষণা, উদ্ভাবনী শিক্ষা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষার্থী পরিবেশের মাধ্যমে EPFL বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
সুযোগ-সুবিধা
- আবাসন সুবিধা।
- ২ বছরের ডিগ্রির জন্য প্রতি সেমিস্টারে ১০’০০০ সুইস ফ্রাংক প্রদান করবে।
- অন্যান্য খরচ মেটানোর জন্য আপনাকে পড়াশোনার পাশাপাশি সুইজারল্যান্ডে কাজ করার সুযোগ প্রদান করবে।
- ফেলোশিপের সময়কালে সুইজারল্যান্ডে বা বিদেশে ইন্টার্নশিপের সুযোগ।
আবেদনের যোগ্যতা
- স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে।
- অ্যাকাডেমিক ফলাফল হতে হবে।
- ইংরেজি ভাষায় দক্ষ হতে হবে।
- ফেলোশিপটি প্রথম বছরের জন্য প্রদান করা হয়। আপনার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে দ্বিতীয় বছরের জন্য নবায়ন করা হবে।
প্রয়োজনীয় নথিপত্র
- পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি/ছবি।
- আবেদনকারীর জীবনবৃত্তান্ত (সিভি)।
- অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেট ও ট্রান্সক্রিপ্ট।
- তিনটি রেফারেন্স লেটার।
- স্টেটমেন্ট অব পারপাস।
আবেদন প্রক্রিয়া
অনলাইনে আবেদন করা যাবে। ফেলোশিপ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এবং আবেদন করতে এখানে ক্লিক করুন।