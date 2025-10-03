দশমীতে নজর কাড়লেন শুভশ্রী

Close Menu
    দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এল আরও এক দুর্গাপুজো। মহাষষ্ঠী থেকে বিজয়া দশমী—মায়ের আগমন থেকে বিদায়ের এই মহোৎসব পর্বে বাঙালির হৃদয়ে ছুঁয়ে যায় একরাশ আনন্দ ও বিষাদের সুর। দশমীর দিনের ছবিটা প্রতিবছরের মতোই এক। এদিন বেলা থেকেই বিভিন্ন মণ্ডপে চলছে মাতৃপ্রতিমা বরণ।

    একদিকে আকাশের মুখ ভার, অন্যদিকে, শেষ বেলায় প্রস্তুতিতে কলকাতায় নেমেছে সাধারণ মানুষের ঢল। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে প্রতিমা নিরঞ্জন পর্ব। আর প্রতিবছরের মতো এবারও আরবানা কমপ্লেক্সে সিঁদুর খেলায় মাতলেন সেলিব্রিটিরা।

    মাকে বরণ করলেন অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। এই বছর একেবারে সাবেকি সাজে মায়ের বরণ করেন শুভশ্রী। লাল টুকটুকে বেনারসি শাড়ি, সোনার গয়না, সিঁথিতে সিঁদুর আর পায়ে আলতা—এক নতুন বউয়ের মতোই লাগছিল তাঁকে।

    গাড়ি থেকে নেমেই তিনি একগাল হাসি হেসে উপস্থিত ভক্তদের ও ফটোগ্রাফারদের শুভেচ্ছা জানান। পাশে তখন রাজ চক্রবর্তী। সকলের নজর কাড়লেন জুটি। গোলাপি রঙের পাঞ্জাবি আর হলুদ-লাল রঙের ধুতি পরে তিনি উপস্থিত হন দশমীর বরণে।

    প্রসঙ্গত, শুভশ্রী জানিয়েছেন, তিনি দশমীর দিনে “শুভ বিজয়া” বলেন না। কারণ মা দুর্গা তখন শ্বশুরবাড়ির পথে, তাই এই বিদায়বেলার মুহূর্তে শুভেচ্ছার বদলে থাকে মন খারাপের সুর। শুভশ্রীর এই লুক ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

    প্রতিবছর রাজ শুভশ্রী এদিন সকলের সঙ্গে গল্পে আড্ডায় মেতে থাকেন। দুর্গাপুজোর চারদিন সকল নিয়মের বাইরে বেরিয়ে খানিক ছুটির মেজাজে থাকেন সেলিব্রিটিরা। কেউ ভুলে যায় কড়া ডায়েট, কেউ আবার সকলের সঙ্গে মিলে মাতেন ফুচকা প্রতিযোগিতায়।

    তবে দেখতে দেখতে এবারের আনন্দ উৎসব শেষের পথে। তাই মন খারাপ গোটা বাংলার।

