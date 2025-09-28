ঘরের বাতাস শুদ্ধ করবে এই ১০ গাছ

আজকাল বায়ু দূষণ ক্রমশ বেড়েই চলেছে, যার ফলে স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে। যদি আপনি শুদ্ধ এবং তাজা বাতাস চান, তাহলে ঘরে কিছু বিশেষ গাছ লাগিয়ে পরিবেশকে শুদ্ধ করতে পারেন। এই গাছগুলি টক্সিন দূর করে, অক্সিজেন বাড়ায় এবং সাথে সাথে ঘরকে সুন্দরও করে তোলে।
এই ১০ টি গাছ শুদ্ধ করবে আপনার ঘরের পরিবেশ
১. মানি প্ল্যান্ট (Money Plant)
এটি বায়ু পরিশোধক সেরা গাছ হিসেবে পরিচিত।
এটি ফর্মালডিহাইড, বেনজিন এবং কার্বন মনোক্সাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস দূর করে।
কম যত্নেও ভালোভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ঘরে ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসে।
২. স্নেক প্ল্যান্ট (Snake Plant)
একে মাদার-ইন-ল’জ টাংও বলা হয়।
রাতেও অক্সিজেন ছাড়ে, যার ফলে ঘুমানোর সময় তাজা বাতাস পাওয়া যায়।
এটি ফর্মালডিহাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং টক্সিন পরিষ্কার করে।
৩. অ্যারিকা পাম (Areca Palm)
এটি প্রাকৃতিক হিউমিডিফায়ারের মতো কাজ করে এবং বাতাসে আর্দ্রতা বজায় রাখে।
বিশেষ করে শুষ্ক বাতাস এবং ধুলো কমাতে সাহায্য করে।
৪. অ্যালোভেরা (Aloe Vera)
এটি অক্সিজেন বাড়ায় এবং বাতাসে থাকা ক্ষতিকারক গ্যাস কমায়।
অ্যালোভেরার জেল ত্বক এবং স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী।
৫. তুলসী (Holy Basil)
প্রাকৃতিক অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গুণে ভরপুর।
এটি বাতাস পরিশোধনের পাশাপাশি স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী।
তুলসী গাছ ঘরে ইতিবাচকতা নিয়ে আসে।
৬. পিস লিলি (Peace Lily)
এটি একটি বায়ু পরিশোধক গাছ, যা ফর্মালডিহাইড, কার্বন মনোক্সাইড এবং বেনজিনের মতো ক্ষতিকারক গ্যাস দূর করে।
এটি ঘরে লাগালে সতেজতা এবং অক্সিজেনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।
৭. স্পাইডার প্ল্যান্ট (Spider Plant)
এই গাছ বাতাস থেকে কার্বন মনোক্সাইড এবং অন্যান্য টক্সিন শোষণ করে।
এর খুব একটা যত্নের প্রয়োজন হয় না এবং এটি দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
৮. নিম গাছ (Neem Plant)
নিম গাছ বাতাস পরিশোধনের পাশাপাশি মশা এবং পোকামাকড় দূর করে।
এর ব্যবহার স্বাস্থ্য এবং ত্বকের জন্যও খুব উপকারী।
৯. রাবার প্ল্যান্ট (Rubber Plant)
এটি বাতাস থেকে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ দূর করে অক্সিজেন বাড়ায়।
কম আলোতেও বৃদ্ধি পায় এবং ঘরের ভিতরে লাগানোর জন্য চমৎকার।
১০. বাঁশ পাম (Bamboo Palm)
এই গাছ আর্দ্রতা বজায় রাখতে এবং বাতাসে থাকা বিষাক্ত গ্যাস দূর করতে সাহায্য করে।
এটি ঘরের ভিতরে এবং বাইরে উভয় জায়গায় লাগানো যায়।