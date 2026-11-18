বন্য প্রাণীর পৃথিবীতেও যে ভালোবাসা, মায়া এবং নিখাদ সহমর্মিতার কত গভীর রূপ থাকতে পারে, তার এক বিরল দৃষ্টান্ত দেখল দেশবাসী। কক্সবাজারের টেকনাফে গুরুতর আহত এক সঙ্গীকে গত তিন দিন ধরে ছায়ার মতো আগলে রেখেছে আরেকটি বন্য হাতি। এদিকে দীর্ঘ আট ঘণ্টা ড্রোন উড়িয়ে গহিন পাহাড় থেকে আহত হাতিটির সন্ধান পেয়েছে বন বিভাগ। বর্তমানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে তার চিকিৎসা।
ঘটনার সূত্রপাত টেকনাফের বাহারছড়া এলাকায়। স্থানীয় লোকজনের নজরে আসে, পাহাড়ি পথ ধরে একটি মাদি হাতি মারাত্মক আহত অবস্থায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। হাতিটির পেছনের ডান পায়ে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে এবং সেখান থেকে পুঁজ ও রক্ত ঝরছে। তীব্র যন্ত্রণায় হাতিটি স্বাভাবিকভাবে পা ফেলতে পারছে না, মাঝে মাঝেই থমকে দাঁড়াচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে, পাহাড়ি এলাকায় দুর্বৃত্ত বা মানব পাচারকারীদের গুলিতে হাতিটি এই গুরুতর আঘাতের শিকার হয়েছে।
এই মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে যা সবচেয়ে বেশি আলোড়িত করেছে স্থানীয় মানুষকে, তা হলো অন্য হাতিটির ভূমিকা। আহত হাতিটির সঙ্গে থাকা সঙ্গী হাতিটি গত তিন দিন ধরে এক মুহূর্তের জন্যও তাকে একা ছেড়ে যায়নি। কখনো পাশাপাশি হেঁটেছে, কখনো বা গতি কমিয়ে দিয়েছে। আহত হাতিটি কষ্টে ধীরগতিতে এগোলে সুস্থ হাতিটিও তার পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেছে।
বন্য প্রাণীর এমন নিঃস্বার্থ ও মায়াবী আচরণ মানুষের মনে গভীর আবেগের জন্ম দিয়েছে।
আট ঘণ্টা ড্রোন উড়িয়ে সন্ধান ও চিকিৎসা
আহত হাতিটিকে দ্রুত চিকিৎসাসেবার আওতায় আনতে মাঠে নামে বন বিভাগ। কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের নির্দেশনায় শিলখালী রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. তৌহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে বনকর্মী, এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম (ইআরটি) এবং কমিউনিটি প্যাট্রলিং গ্রুপের (সিপিজি) সদস্যরা যৌথ অভিযান চালান। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় দীর্ঘ আট ঘণ্টা ধরে ড্রোন ক্যামেরা চালিয়ে হাতিটির সঠিক অবস্থান শনাক্ত করা হয়।
অবস্থান নিশ্চিত হওয়ার পর ডুলাহাজারা সাফারি পার্কের ভেটেরিনারি সার্জন ডা. মো. মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ চিকিৎসক দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাতিটির প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে।
বন্য হাতি দুটি মানুষের তৈরি পৃথিবীর সীমানা না জানলেও তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ আজ এক অনুকরণীয় শিক্ষা দিয়েছে। একদিকে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে আহত প্রাণীর জীবন বাঁচানোর প্রচেষ্টা, অন্যদিকে বিপদের দিনে সঙ্গীকে আঁকড়ে ধরে রাখার এই রূপ — প্রকৃতির এক অদ্ভুত ও হৃদয়স্পর্শী গল্প হয়ে থাকবে।