শীতের সকালে রাজধানী ঢাকার আকাশ যখন রোদহীন ও ঘোলাটে হয়ে ওঠে, তখন অনেকেই এটিকে সাধারণ কুয়াশা ভেবে ভুল করেন। কিন্তু বাস্তবে এটি কোনো সাধারণ কুয়াশা নয়, বরং বিপজ্জনক মাত্রার বায়ুদূষণ। শুধু দেশের ভেতরের উৎস নয়, বরং সীমান্ত পেরিয়ে ভারত ও পাকিস্তান থেকে আসা দূষিত বায়ুর কারণেও মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ।
নিচে এই আন্তসীমান্ত বায়ুদূষণের মূল কারণ এবং এর প্রভাবগুলো বিস্তারিত তুলে ধরা হলো:
কুয়াশা নয়, ভয়ংকর বায়ুদূষণ
শীতের আগমনী বার্তার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকা, রাজশাহী কিংবা খুলনার আকাশ ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। ইটভাটা, যানবাহন, নির্মাণকাজ বা বর্জ্য পোড়ানোর মতো স্থানীয় কারণগুলোর পাশাপাশি এর পেছনে বড় ভূমিকা রাখছে সীমান্ত পেরিয়ে আসা দূষণ। পাকিস্তানের পাঞ্জাবের ধোঁয়া, ভারতের ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর ধোঁয়া এবং দিল্লির দীপাবলির বাজির ধোঁয়া বাতাসের সঙ্গে ভেসে এসে বাংলাদেশের বায়ুমণ্ডলকে আরও ভারী ও বিষাক্ত করে তুলছে।
বায়ুপ্রবাহের অববাহিকা ও আন্তসীমান্ত দূষণ
বায়ুপ্রবাহের কোনো নির্দিষ্ট সীমান্ত নেই। ভূপ্রকৃতি ও আবহাওয়ার কারণে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দূষিত বায়ু একে অন্যকে প্রভাবিত করে, তাকে বলা হয় ‘এয়ারশেড’ বা বায়ুপ্রবাহের অববাহিকা।
বিশ্বব্যাংকের গবেষণায় বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানের অংশজুড়ে বিস্তৃত এই অঞ্চলকে একটি সংযুক্ত দূষণপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বাতাস আসে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। এই প্রধান বায়ুপ্রবাহের কারণে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার মোট দূষণের প্রায় ৩০ শতাংশের উৎস হলো সীমান্তের ওপার থেকে আসা বায়ু। শীতকালে দেশের পশ্চিম অংশে, বিশেষ করে খুলনায় এই দূষণের মাত্রা আরও বেশি থাকে।
গবেষকদের উদ্বেগ ও সমন্বিত উদ্যোগের অভাব
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য ও বায়ুদূষণ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আবদুস সালামের মতে, আন্তসীমান্ত বায়ুপ্রবাহের ক্ষতি দক্ষিণ এশিয়ার কোটি কোটি মানুষকে ভোগাচ্ছে এবং এর বড় শিকার হচ্ছে বাংলাদেশ। অথচ এই সমস্যা যতটা ভয়াবহ, তা নিয়ে আলোচনা এবং সমাধানের কার্যকর উদ্যোগ ততটাই কম। ভারত ও নেপালের পরিবেশমন্ত্রীরাও বায়ুদূষণের ভয়াবহতা ও স্বাস্থ্যগত প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো এখনো কোনো যৌথ ও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ নিতে পারেনি।
বায়ুদূষণ কেবল একটি দেশের সমস্যা নয়, এটি পুরো অঞ্চলের একটি যৌথ সংকট। শুধু অভ্যন্তরীণ উৎস দমন করে বা দেশের ভেতরের ইটভাটা ও গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করে এই সংকট থেকে পুরোপুরি মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই আঞ্চলিক পর্যায়ে যৌথ উদ্যোগ, কঠোর নীতি এবং বিজ্ঞানসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার এই ধোঁয়াশাচ্ছন্ন ভবিষ্যৎ বদলানো অসম্ভব।