অস্ট্রেলিয়ার কঠোর ভিসা নিয়ম : বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও অভিবাসীদের যা জানা দরকার

অস্ট্রেলিয়া দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও অভিবাসীদের প্রথম পছন্দের গন্তব্যগুলোর একটি। তবে সম্প্রতি দেশটির ভিসা ও অভিবাসন নিয়মে যে পরিবর্তন এসেছে, তা অনেককে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। এই লেখায় দেখা যাবে — কী বদলেছে, কেন বদলেছে এবং আবেদনকারীরা এই পরিস্থিতিতে কী করতে পারেন।
নিয়ম কেন বদলাচ্ছে
অভিবাসন বহু বছর ধরে অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও কর্মশক্তিকে সমৃদ্ধ করেছে। তবে যেকোনো সরকারের দায়িত্ব হলো ব্যবস্থাটিকে জাতীয় স্বার্থে স্বচ্ছ ও দীর্ঘমেয়াদে টেকসই রাখা। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংস্কার একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।
সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলোর একটি মূল উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক শিক্ষার মান এবং ভিসা ব্যবস্থার ওপর মানুষের আস্থা রক্ষা করা। আরেকটি উদ্দেশ্য হলো অস্থায়ী ভিসার অপব্যবহার ঠেকানো।
২০২৪ সালের মার্চে অস্ট্রেলিয়া জেনুইন স্টুডেন্ট বা প্রকৃত শিক্ষার্থী সংক্রান্ত শর্ত চালু করেছে। এই নিয়ম প্রকৃত পড়াশোনায় ইচ্ছুকদের আলাদা করতে সাহায্য করে তাদের থেকে, যারা মূলত কাজ খোঁজা বা বেশি দিন থাকার জন্য শিক্ষার্থী ভিসা নেয়।
এই সংস্কারে কিছু প্রকৃত আবেদনকারীরও অসুবিধা হতে পারে। তবে একটি স্বচ্ছ ও বিশ্বাসযোগ্য অভিবাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা যায় না। একটি ন্যায্য ব্যবস্থা অস্ট্রেলিয়ার সুনাম এবং শিক্ষার্থী ও অভিবাসীদের প্রকৃত স্বার্থ- দুটোই রক্ষা করে।
আগে পড়াশোনা, নাকি আগে অভিবাসন?
অস্ট্রেলিয়ায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস জীবন, স্থানীয় অর্থনীতি ও বহুসাংস্কৃতিক সমাজকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। অনেক শিক্ষার্থী আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করে, অর্থ ও সংস্কৃতির বাধা পেরিয়ে দক্ষ পেশাজীবী হয়ে ওঠে। তবে কিছু আচরণ আস্থা নষ্ট করতে পারে। যেমন, একটি উদাহরণ ধরা যাক। একজন শিক্ষার্থী একটি নামকরা অস্ট্রেলীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় এবং সেই ভিত্তিতে ভিসা পায়। কিন্তু এখানে পৌঁছানোর পর সে কম খরচের অন্য একটি কলেজে চলে যায়।
প্রতিষ্ঠান বদলানো নিজে থেকে অন্যায় নয়। অর্থসংকট, কোর্সের মান বা ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে। নৈতিক প্রশ্ন ওঠে তখন, যখন শিক্ষার্থীর প্রথম প্রতিষ্ঠানে পড়ার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। ভর্তিটা ছিল শুধু অস্ট্রেলিয়ায় ঢোকার উপায়।
এ ধরনের আচরণ প্রকৃত শিক্ষার্থীদের ওপর আস্থা নষ্ট করে। দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানগুলোরও ক্ষতি করে।
একইভাবে কিছু শিক্ষার্থী পড়াশোনার চেয়ে কাজকে বেশি গুরুত্ব দিতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার উচ্চ জীবনযাত্রার ব্যয়ের কথা ভাবলে অনুমোদিত সীমার মধ্যে কাজ করা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু যখন কাজই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় আর পড়াশোনা শুধু থাকার আনুষ্ঠানিক কারণ হয়ে যায়, তখন শিক্ষার্থী ভিসার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।
শিক্ষার্থী ভিসা হলো পড়াশোনার সুযোগ দেওয়ার জন্য। এটি বিকল্প কর্ম ভিসা নয়। শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা এজেন্ট, সবার এখানে দায়িত্ব আছে।
ভিসা প্রক্রিয়া ও আইনকে সম্মান করুন
অস্ট্রেলিয়ায় কিছু ভিসা প্রত্যাখ্যান বা বাতিলের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার সুযোগ আছে। ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও আইনের শাসনের জন্য এই আইনি ধাপগুলো গুরুত্বপূর্ণ। তবে বৈধ আপিলের অধিকার ব্যবহার করা আর যথাযথ আইনি ভিত্তি ছাড়া শুধু থাকার সময় বাড়ানোর জন্য প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করা; দুটো এক জিনিস নয়।
নতুন ভিসা আবেদন, ব্রিজিং ভিসা এবং পুনর্বিবেচনার অধিকার–সবই নির্দিষ্ট আইনি শর্তের অধীন। এসব প্রক্রিয়া ব্যবহার করলেই অনির্দিষ্টকাল অস্ট্রেলিয়ায় থাকা যায়, এমন ধারণা ভুল।
এর সমাধান হলো প্রকৃত আবেদনকারীদের আপিলের অধিকার কমানো নয়। সমাধান হলো ন্যায্য, দ্রুত ও ধারাবাহিক সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করা এবং ইচ্ছাকৃত অপব্যবহার নিরুৎসাহিত করা।
একটি বিশ্বাসযোগ্য অভিবাসন ব্যবস্থায় আবেদনকারীর অধিকার এবং সরকারি সিদ্ধান্তের গ্রহণযোগ্যতা, দুটোই সুরক্ষিত থাকতে হবে।
স্বাগতিক দেশের নিয়ম মেনে চলুন
দেশটির নিজস্ব আইন ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার আওতায় কে অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ, পড়াশোনা, কাজ বা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবেন, তা নির্ধারণের সার্বভৌম অধিকার দেশটির আছে। যারা স্বেচ্ছায় এসব সুযোগ নেন, তাদের সংশ্লিষ্ট শর্তও মানা উচিত।
তবে আইন মানার অর্থ সরকারি নীতির সমালোচনার অধিকার ছেড়ে দেওয়া নয়। অস্ট্রেলিয়া একটি গণতান্ত্রিক দেশ। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ, গঠনমূলক সমালোচনা এবং আইনসম্মতভাবে নীতি পরিবর্তনের দাবি, এগুলো জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
তাই ন্যায্য নীতির পক্ষে কথা বলা আর ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য প্রচলিত আইন ভাঙার প্রত্যাশা করা, দুটো আলাদা বিষয়।
অভিবাসী সমাজ, অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের দায়িত্ব
অভিবাসী সংগঠন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা এজেন্ট এবং প্রতিষ্ঠিত অভিবাসীরা ভিসা নীতির পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক তথ্য ছড়িয়ে দিতে এবং সেই সঙ্গে নতুনদের সচেতন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।
অভিবাসন নিয়ে আলোচনায় অনেক সময় হতাশা, বিভ্রান্তিকর তথ্য ও অবাস্তব প্রত্যাশা প্রাধান্য পায়। প্রবাসী নেতৃত্বের উচিত প্রতিটি নীতিগত পরিবর্তনকে অভিবাসীবিরোধী পদক্ষেপ হিসেবে না দেখিয়ে সঠিক তথ্য দেওয়া, আইন মানার গুরুত্ব বোঝানো এবং গঠনমূলক আলোচনায় উৎসাহ দেওয়া।
আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের তাদের ভিসার পড়াশোনার উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। অস্থায়ী কর্মীদের কাজ ও ভিসার শর্ত মানতে হবে। আর যারা অভিবাসনের আশা রাখেন, তাদের বাস্তবসম্মত যোগ্যতা ও আইনি সুযোগ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।
অস্ট্রেলিয়া সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোরও দায়িত্ব আছে। ভিসা নীতির পরিবর্তন সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য দেওয়া, প্রকৃত আবেদনকারীদের প্রতারণা থেকে রক্ষা করা এবং সময়মতো স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করা জরুরি।
ভিসা সিদ্ধান্তে দীর্ঘ দেরি প্রকৃত শিক্ষার্থী ও দক্ষ কর্মীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি করে। ফলে তারা অন্য দেশ বেছে নিতে পারেন। নীতির স্থিতিশীলতাও গুরুত্বপূর্ণ। যারা প্রচলিত নিয়মের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে বড় আর্থিক ও শিক্ষাগত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নীতি পরিবর্তনের সময় তাদের জন্য যুক্তিসংগত অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা থাকা উচিত।
বাংলাদেশ সরকারেরও এখানে গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব আছে। অস্ট্রেলিয়ায় পড়াশোনা ও দক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতে আগ্রহী বাংলাদেশিদের স্বার্থ রক্ষায় দুই দেশের সরকারের নিয়মিত ও গঠনমূলক আলোচনা দরকার। অস্ট্রেলিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় বাংলাদেশ ভিসা নীতির পরিবর্তন, আবেদন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, প্রকৃত শিক্ষার্থীদের সমস্যা এবং দক্ষ জনশক্তির বৈধ অভিবাসনের সম্ভাবনা তুলে ধরতে পারে।
দেশে প্রতারণা ঠেকানো
বাংলাদেশেরও অননুমোদিত ও প্রতারণামূলক অভিবাসন এবং শিক্ষা পরামর্শদাতাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কিছু অসাধু মধ্যস্থতাকারী বিদেশে পড়াশোনা, চাকরি বা স্থায়ী বসবাসের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবেদনকারীদের বিভ্রান্ত করে। কেউ কেউ টাকা নিয়ে ভিসার শর্ত, প্রকৃত খরচ, যোগ্যতা বা অভিবাসনের বাস্তব সম্ভাবনা সম্পর্কে অসম্পূর্ণ বা ভুল তথ্য দেয়।
ফলে আবেদনকারীরা আর্থিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। বিদেশে বাংলাদেশের প্রকৃত শিক্ষার্থী ও দক্ষ পেশাজীবীদের সুনামও ঝুঁকিতে পড়ে।
এটা ঠেকাতে বাংলাদেশ সরকারের উচিত সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় অননুমোদিত কার্যক্রম চিহ্নিত করা, প্রতারণার অভিযোগ ঠিকভাবে তদন্ত করা, প্রয়োজন হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া এবং শিক্ষা ও অভিবাসন পরামর্শদাতাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা।
একই সঙ্গে নির্ভরযোগ্য তথ্যসেবা জোরদার করা, অনুমোদিত সেবাদাতাদের যাচাই করা সহজ করা এবং সম্ভাব্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাড়ানো দরকার। বৈধ শিক্ষা পরামর্শ আর প্রতারণামূলক অভিবাসন সেবার মধ্যে পার্থক্যটাও স্পষ্ট করা জরুরি।
টেকসই অভিবাসন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ
মেধাবী শিক্ষার্থী, দক্ষ কর্মী ও গবেষকদের জন্য অস্ট্রেলিয়াকে আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে ধরে রাখতে হবে। অতিরিক্ত কঠোর বা অনিশ্চিত নীতি আন্তর্জাতিক শিক্ষা খাত, দক্ষ অভিবাসন এবং দেশটির বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা ক্ষমতার ক্ষতি করতে পারে।
অভিবাসন সংস্কারের লক্ষ্য হওয়া উচিত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা; প্রকৃত আবেদনকারীদের নিরুৎসাহিত করা নয়।
এটি অস্ট্রেলিয়ার আঞ্চলিক এলাকাগুলোর জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নর্দার্ন টেরিটরির মতো অঞ্চলে দক্ষ কর্মী ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী দরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য। চার্লস ডারউইন ইউনিভার্সিটির মতো প্রতিষ্ঠান শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি স্থানীয় দক্ষতা তৈরিতে ভূমিকা রাখে। তাই জাতীয় ভিসার মান ধরে রেখেই আঞ্চলিক চাহিদা বিবেচনা করা দরকার।
শেষ কথা হলো, টেকসই অভিবাসন ব্যবস্থা নির্ভর করে পারস্পরিক আস্থার ওপর। অস্ট্রেলিয়া সরকারকে ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ সরকারকে কূটনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করতে হবে এবং প্রতারণামূলক মধ্যস্থতাকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। আর অভিবাসীদের সংশ্লিষ্ট আইন, শর্ত ও দায়িত্বকে সম্মান করতে হবে।
অস্ট্রেলিয়ার অভিবাসী দরকার, আর অভিবাসীদের সুযোগ দরকার। এই সম্পর্ক টেকসই করতে দরকার সংঘাত বা শর্তহীন আনুগত্য নয় — দরকার জবাবদিহি, পারস্পরিক সম্মান, ন্যায্য নীতি এবং সম্মিলিত দায়িত্ববোধ।