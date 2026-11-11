কানাডায় স্থায়ী হচ্ছে গ্রামীণ অভিবাসন কর্মসূচি

কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাসের (পিআর) স্বপ্ন দেখছেন? তাহলে এবার আপনার জন্য নতুন একটা দরজা খুলছে। যেটা এতদিন পরীক্ষামূলক ছিল, সেটাই এখন স্থায়ী রূপ নিচ্ছে। কানাডার গ্রামীণ ও ছোট শহরভিত্তিক অভিবাসন উদ্যোগ ‘রুরাল কমিউনিটি ইমিগ্রেশন প্রোগ্রাম’ (আরসিআইপি) আর পরীক্ষামূলক প্রকল্প নয়, স্থায়ী কর্মসূচি হিসেবে কার্যকর হবে ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে দক্ষ বিদেশি কর্মী আকর্ষণ এবং স্থানীয় শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণ করতে চায় কানাডা সরকার।
কানাডার অভিবাসন, শরণার্থী ও নাগরিকত্ববিষয়ক বিভাগ (আইআরসিসি) জানিয়েছে, নতুন কর্মসূচির আওতায় ছোট শহর ও গ্রামীণ এলাকার নিয়োগকর্তারা তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মী নিয়োগ দিতে পারবেন। অন্যদিকে, যোগ্য বিদেশি কর্মীরা এসব এলাকায় চাকরি পেয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের আবেদন করতে পারবেন।
প্রাথমিকভাবে আগের পাইলট প্রকল্পে অংশ নেওয়া ১৪টি কমিউনিটিকে নতুন কর্মসূচির আওতায় রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আলবার্টার ক্লেয়ারশোলম, ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার ওয়েস্ট কুটেনি, নর্থ ওকানাগান-শুসওয়াপ ও পিস লিয়াড। এ ছাড়া অন্টারিও, ম্যানিটোবা, সাসকাচুয়ান ও নোভা স্কশিয়ার বিভিন্ন ছোট শহর রয়েছে।
আবেদনে কী কী যোগ্যতা লাগবে
এই কর্মসূচিতে আবেদন করতে হলে প্রথমেই তালিকাভুক্ত কোনো কমিউনিটির অনুমোদিত নিয়োগকর্তার কাছ থেকে বৈধ চাকরির প্রস্তাব থাকতে হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির সুপারিশপত্র বা কমিউনিটি রেকমেন্ডেশন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে।
আবেদনকারীর গত তিন বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পেশায় অন্তত এক বছরের বা ১ হাজার ৫৬০ ঘণ্টার বেতনভুক্ত কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এ ছাড়া ইংরেজি অথবা ফরাসি ভাষায় দক্ষতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কানাডায় বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্যের প্রমাণ দিতে হবে।
ভাষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে পেশার ধরন অনুযায়ী ভিন্নতা রয়েছে। ব্যবস্থাপনা ও উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন চাকরির (টিইইআর ০ ও ১) জন্য সিএলবি ৬, টিইইআর ২ ও ৩-এর জন্য সিএলবি ৫ এবং টিইইআর ৪ ও ৫-এর জন্য সিএলবি ৪ পর্যায়ের ভাষাগত দক্ষতা প্রয়োজন।
বিদেশি শিক্ষাগত সনদের ক্ষেত্রে সমমান নির্ধারণের প্রতিবেদন (ইসিএ) প্রয়োজন হতে পারে। তবে কানাডায় বৈধ ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কর্মরত আবেদনকারীদের আর্থিক সামর্থ্যের প্রমাণ দেওয়ার শর্তে বিশেষ ছাড় রয়েছে।
আবেদনের প্রক্রিয়াটা কেমন
প্রথমে আবেদনকারীকে নির্ধারিত ১৪টি কমিউনিটির মধ্যে নিজের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ চাকরি খুঁজতে হবে। এরপর অনুমোদিত নিয়োগকর্তার কাছ থেকে চাকরির প্রস্তাব নিতে হবে। নিয়োগকর্তা সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির কাছে আবেদনকারীর সুপারিশের জন্য আবেদন করবেন। কমিউনিটির অনুমোদন পাওয়ার পর আবেদনকারী আইআরসিসির কাছে স্থায়ী বসবাসের আবেদন জমা দিতে পারবেন।
তবে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের চাকরির প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না। নিয়োগকর্তাকে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির অনুমোদিত হতে হবে। পাশাপাশি চাকরিটি স্থানীয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পেশা বা খাতের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।
২০২৭ সালে লক্ষ্য ৫ হাজার ৫০০ জন
কানাডার ২০২৭–২০২৯ সালের অভিবাসন পরিকল্পনায় নতুন গ্রামীণ অভিবাসন কর্মসূচির আওতায় ২০২৭ সালে ৫ হাজার ৫০০ জন স্থায়ী বাসিন্দা নেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বড় শহরের বাইরে ছোট শহর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে দক্ষ কর্মীদের বসতি গড়ে তোলা এবং স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালী করাই সরকারের উদ্দেশ্য।
আইআরসিসির তথ্য অনুযায়ী, আগের রুরাল অ্যান্ড নর্দার্ন ইমিগ্রেশন পাইলট (আরএনআইপি) কর্মসূচির মাধ্যমে ১২ হাজার ৫০০-এর বেশি আবেদনকারী ও তাঁদের পরিবারের সদস্য কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পেয়েছেন। অন্যদিকে, বর্তমান আরসিআইপি পাইলট কর্মসূচিতে ১ হাজার ৯৫০টির বেশি নিয়োগকর্তা অনুমোদিত হয়েছেন এবং ৪ হাজার ৭০০-এর বেশি চাকরির প্রস্তাব ও কমিউনিটি সুপারিশ দেওয়া হয়েছে।
পুরোনো আবেদনকারীদের কী হবে
বর্তমান রুরাল কমিউনিটি ইমিগ্রেশন পাইলট কর্মসূচি ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হবে। তবে এর আওতায় আগে জমা দেওয়া স্থায়ী বসবাসের আবেদনগুলোর প্রক্রিয়াকরণ অব্যাহত থাকবে। যাদের কমিউনিটি সুপারিশপত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইস্যু করা হয়েছে, তাঁদের সেটির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে স্থায়ী বসবাসের আবেদন জমা দিতে হবে।
কানাডা সরকারের এ উদ্যোগকে গ্রামীণ অঞ্চলের শ্রমবাজারে কর্মীসংকট মোকাবিলা এবং অভিবাসীদের জন্য বড় শহরের বাইরে নতুন বসতি গড়ার দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদন করার আগে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির অনুমোদিত নিয়োগকর্তা, চাকরির তালিকা ও অভিবাসনের শর্তগুলো ভালোভাবে যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।