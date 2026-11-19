ঘরের টয়লেট থেকে বর্জ্য দূর হয়ে গেলেও তার নিরাপদ গন্তব্য নিয়ে তৈরি হয়েছে এক নীরব সংকট। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অপরিশোধিত পয়োবর্জ্য সরাসরি নদী-খাল, জলাশয় ও মাটিতে মিশে পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি করছে। যদিও খোলা জায়গায় মলত্যাগ রোধে বাংলাদেশ প্রশংসনীয় সাফল্য দেখিয়েছে, তবুও বর্জ্য সংগ্রহ, সঠিক পরিবহন ও তা শোধনের ক্ষেত্রে এখনো রয়েছে বিরাট ঘাটতি।
নিচে বর্তমান পরিস্থিতির একটি চিত্র তুলে ধরা হলো :
নদী ও জলাশয়ে অপরিশোধিত বর্জ্যের আগ্রাসন
পরিসংখ্যান বলছে, রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রধান শহরগুলোতে উৎপাদিত পয়োবর্জ্যের ৮০ শতাংশেরও বেশি সরাসরি অপরিশোধিত অবস্থায় নদী ও খালে গিয়ে পড়ছে। ঢাকা ওয়াসা দৈনিক প্রায় ২৫০ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করলেও এর বিশাল একটি অংশ বর্জ্যপানিতে রূপ নেয়। অথচ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা ও সংযোগ লাইনের ত্রুটির কারণে সিংহভাগ বর্জ্য কোনো ধরনের শোধন ছাড়াই সরাসরি মিশছে হাতিরঝিল, ধোলাইখালসহ বিভিন্ন জলাশয়ে।
শোধনাগার আছে, কিন্তু সংযোগের বড় অভাব
বর্জ্য শোধনের জন্য আধুনিক প্লান্ট থাকলেও নানা জটিলতায় তা পুরোপুরি কাজে লাগানো যাচ্ছে না।
দাশেরকান্দি শোধনাগার : দৈনিক ৫০ কোটি লিটার ক্ষমতার এই প্লান্টটি চালু হলেও প্রয়োজনীয় সংযোগ নেটওয়ার্ক ও পাইপলাইনের ঘাটতিতে এর পূর্ণ সক্ষমতা ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে না।
পাগলা শোধনাগার : দীর্ঘদিনের পুরনো এই শোধনাগারটিও প্রধান লাইনের প্রতিবন্ধকতার কারণে পূর্ণ ক্ষমতায় চলতে পারছে না।
পরিবেশবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মতে, ওয়াসা পানির বিলের সাথে পয়োবর্জ্য বাবদ অর্থ আদায় করলেও নাগরিক সেবা নিশ্চিত করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হচ্ছে।
মফস্বল ও পৌর এলাকার ভঙ্গুর ব্যবস্থাপনা
ঢাকার বাইরে দেশের অন্যান্য পৌরসভা ও জেলা শহরগুলোর চিত্র আরও বেশি উদ্বেগজনক। অধিকাংশ পৌর এলাকায় কেন্দ্রীয় কোনো পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই। সেপটিক ট্যাংক বা পিটের ওপর ভরসা করতে হলেও নিয়মিত বর্জ্য অপসারণ ও শোধনের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা সেখানে নেই। ফলে সামান্য বৃষ্টি বা ড্রেনেজ জটিলতায় মানববর্জ্য ছড়িয়ে পড়ছে বসতিপূর্ণ এলাকায়, যা জনস্বাস্থ্যকে ঠেলে দিচ্ছে চরম ঝুঁকিতে।
খোলা জায়গায় মলত্যাগ বন্ধ হওয়া অবশ্যই একটি বড় অর্জন, কিন্তু নিরাপদ স্যানিটেশনের কাজটি বর্জ্যের সুব্যবস্থাপনা ছাড়া অসম্পূর্ণই থেকে যায়। নদী ও পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলার এই আত্মঘাতী প্রক্রিয়া বন্ধ করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে তা মহামারীর রূপ নিতে পারে। তাই অবিলম্বে সুনির্দিষ্ট মাস্টারপ্ল্যান এবং কঠোর মনিটরিংয়ের মাধ্যমে পয়োবর্জ্য শোধন নিশ্চিত করা সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি।