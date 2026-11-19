চীনে বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। বাংলাদেশ থেকেও অনেকে যাচ্ছেন। তবে ইউনিভার্সিটির মান, পড়াশোনার ভাষা, পরিবারের সামর্থ্য, ভিসার শর্ত আর ডিগ্রির পরের পরিকল্পনা — সবকিছু ভেবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।
চীনে কতজন বিদেশি পড়েন
চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ১৯১টি দেশ ও অঞ্চল থেকে প্রায় ৩ লাখ ৮০ হাজার বিদেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা ও বিনিময় কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন।
তাঁদের মধ্যে প্রায় ২ লাখ ৫ হাজার জন ডিগ্রির জন্য পড়ছিলেন। ডিগ্রিপ্রত্যাশীদের সবচেয়ে পছন্দের বিষয় প্রকৌশল। এই খাতে রয়েছেন ২৭ দশমিক ৮ শতাংশ।
কাদের জন্য চীন ভালো
প্রকৌশল, কম্পিউটারবিজ্ঞান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ইলেকট্রনিকস, রোবোটিকস, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, ব্যবসা বা গবেষণায় আগ্রহ থাকলে চীনের বিশ্ববিদ্যালয় ভাবা যায়।
তবে শুধু বিষয়ের নাম শুনে ভর্তি হওয়া উচিত নয়। আগে জেনে নিন — কোর্স কেমন, গবেষণাগার কেমন, শিক্ষকদের যোগ্যতা কী, ইন্টার্নশিপের সুযোগ আছে কি না, ডিগ্রি স্বীকৃত কি না, আর স্নাতকরা পরে কোথায় কাজ করছেন।
কোন শহরে কোন বিষয়
শহর বাছাইয়ের সময় দেখুন সেখানে আপনার বিষয়ের সুবিধা আছে কি না, আর সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেখানেই কি না।
- বেইজিং — প্রযুক্তি, গবেষণা ও প্রকৌশলের সেরা জায়গা। আছে পেকিং, সিংহুয়া ও বেইজিং ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি।
- সাংহাই — ব্যবসা, ফাইন্যান্স ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য ভালো। ফুদান ও সাংহাই জিয়াও টং এখানেই।
- হ্যাংজু — প্রযুক্তি, এআই ও ডিজিটাল ব্যবসার জন্য আলাদা। আছে জেজিয়াং ও হ্যাংজু দিয়ানজি ইউনিভার্সিটি।
- নানজিং — প্রকৌশল ও ইলেকট্রনিকসে আগ্রহীদের জন্য। আছে নানজিং ও সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি।
- উহান — বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রকৌশলের জন্য পরিচিত। আছে উহান ও হুয়াজং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি।
- চেংডু — আইটি, ইলেকট্রনিকস ও প্রকৌশলের আরেক সম্ভাবনা। আছে সিচুয়ান ও ইউনিভার্সিটি অব ইলেকট্রনিক সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অব চায়না।
- গুয়াংজু ও শেনজেন — ব্যবসা, প্রযুক্তি ও উৎপাদনশিল্পের কেন্দ্র। আছে সাউথ চায়না ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি, সান ইয়াত-সেন ও শেনজেন ইউনিভার্সিটি।
তবে নাম বড় হলেই সব পাওয়া যাবে — এমন ভাবা ঠিক নয়। পছন্দের বিষয়, ইংরেজি মাধ্যম প্রোগ্রাম বা বৃত্তি মিলবে কি না, নিশ্চিত নয়। প্রতিটি প্রোগ্রামের শর্ত ও ফি আলাদা করে যাচাই করুন।
বছরে কত টাকা লাগে
খরচ নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয়, বিষয়, ডিগ্রির স্তর, শহর আর থাকার ব্যবস্থার ওপর। মেডিক্যাল, ল্যাবভিত্তিক বা বিশেষায়িত প্রোগ্রামে খরচ বেশি।
- কম ব্যয়ের শহরে — বছরে পড়াশোনা ও থাকাসহ প্রায় ৮ থেকে ১৩ লাখ টাকা।
- বেইজিং বা সাংহাইয়ের মতো বড় শহরে — প্রায় সাড়ে ১৩ থেকে সাড়ে ২৪ লাখ টাকা।
এই হিসাবে শুধু টিউশন ও জীবনের খরচ ধরা হয়েছে। এর বাইরে লাগবে আবেদন ও ভর্তি ফি, বিমানভাড়া, ভিসা, নথি অনুবাদ ও সত্যায়ন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিমা, আবাসনের জামানত আর জরুরি তহবিলের টাকা।
পরিবারের উচিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লিখিত ফি-তালিকা নেওয়া এবং আবাসন, খাবার ও যাতায়াতসহ প্রথম বছরের পূর্ণ বাজেট করা।
বৃত্তি: নাম নয়, শর্ত দেখুন
চীনে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি বৃত্তিসহ নানা বৃত্তি আছে। যোগ্যতা ও কর্মসূচির ওপর নির্ভর করে কিছু পূর্ণ বৃত্তিতে টিউশন, আবাসন, চিকিৎসা বিমা ও মাসিক ভাতা থাকে।
উদাহরণ — বাংলাদেশে চীনা দূতাবাস ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের ‘চায়নিজ গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ, টাইপ-এ’র জন্য আবেদন চেয়েছিল। এতে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পিএইচডি ও এক বছরের চীনা ভাষা কোর্সের সুযোগ ছিল। পরের বছরের বিজ্ঞপ্তি চীনা দূতাবাস ও চীনা স্কলারশিপ কাউন্সিলের পোর্টালে দেখে নিতে হবে।
এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বৃত্তি, প্রাদেশিক বা পৌর বৃত্তি এবং গবেষণা-অর্থায়নও থাকতে পারে। কিন্তু সব বৃত্তি সব দেশ, বিষয় বা ডিগ্রির জন্য খোলা নয়।
তাই আবেদনের আগে জেনে নিন — কোন খরচ দেওয়া হবে, মাসিক ভাতা কত, আবাসন নিশ্চিত কি না, ফলাফলের শর্ত কী, আর বৃত্তি নবায়নের নিয়ম কী।
ভর্তি ও ভিসা: যা হাতে রাখতে হবে
দীর্ঘমেয়াদি পড়ার জন্য সাধারণত এক্স-১ (X1) ভিসা লাগে। বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজন হয় কনফারমেশন ফরম ফর স্টাডি ইন চায়না (JW201 বা JW202) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভর্তিপত্র। নিজের টাকায় পড়লে আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণও লাগতে পারে।
আবেদনের আগে সাধারণত হাতে রাখতে হয় —
- বৈধ পাসপোর্ট
- একাডেমিক সনদ ও নম্বরপত্র
- প্রোগ্রামের ভাষা অনুযায়ী ভাষাগত যোগ্যতার প্রমাণ
- স্টাডি প্ল্যান বা গবেষণা প্রস্তাব (যেখানে লাগে)
- সুপারিশপত্র (যেখানে লাগে)
- আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ (যেখানে লাগে)
- স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথি
কিছু সরকারি বৃত্তি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনে স্নাতক প্রার্থীদের চায়না স্কলাস্টিক কম্পিটেন্সি অ্যাসেসমেন্ট (CSCA) ফল চাওয়া হতে পারে। তবে কোন বছর, কোন প্রোগ্রামে, কোন প্রার্থীর জন্য এটি বাধ্যতামূলক — তা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তি দেখে নিশ্চিত হতে হবে।
যে ঝুঁকিগুলো এড়াতে হবে
ভাষা — ইংরেজি মাধ্যমে পড়লেও প্রতিদিনের জীবন, স্থানীয়দের সঙ্গে মেশা আর ভবিষ্যৎ কাজের জন্য মান্দারিন শেখা কাজে দেবে।
কর্মজীবন — চীনে পড়া শেষ করলেই সেখানে চাকরি বা কাজের অনুমতি মিলবে, তা নিশ্চিত নয়। দেশে ফিরলে ডিগ্রির স্বীকৃতি, নিয়োগকর্তার চাহিদা আর নিজের দক্ষতা বিবেচনায় আনতে হবে।
খণ্ডকালীন কাজ — কাজের আয় দিয়ে পুরো টিউশন ও জীবনের খরচ চালানোর পরিকল্পনা ঝুঁকিপূর্ণ। ক্যাম্পাসের বাইরে কাজ বা ইন্টার্নশিপের জন্য অনুমোদন লাগতে পারে।
প্রতারণা — ‘শতভাগ বৃত্তি’, ‘নিশ্চিত ভিসা’ বা ‘নিশ্চিত চাকরি’র প্রতিশ্রুতিতে সতর্ক থাকুন। তথ্য যাচাই করুন চায়না স্কলারশিপ কাউন্সিলের পোর্টাল ও বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের বিজ্ঞপ্তি থেকে।
সিদ্ধান্তের আগে নিজেকে সাতটি প্রশ্ন
১. আমার ফলাফল ও যোগ্যতা কি পছন্দের প্রোগ্রামের শর্ত পূরণ করে?
২. পড়াশোনার ভাষা কী — ইংরেজি না চীনা?
৩. টিউশন, আবাসন, খাবার, বিমাসহ পূর্ণ বাজেট তৈরি করেছি কি?
৪. বৃত্তির যোগ্যতা, সুবিধা, সময়সীমা ও নবায়নের শর্ত যাচাই করেছি কি?
৫. বৃত্তি না পেলে পড়া চালিয়ে যাওয়ার বাস্তব আর্থিক পরিকল্পনা আছে কি?
৬. ভিসা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও নথিপত্রের ব্যবস্থা করেছি কি?
৭. ডিগ্রির পরে বাংলাদেশে, চীনে বা অন্য দেশে ক্যারিয়ার কীভাবে গড়ব — ভেবেছি কি?
শেষ কথা
চীন আন্তর্জাতিক উচ্চশিক্ষার একটি বড় গন্তব্য। তাই সেখানে যাওয়ার আগে পরিবারকে শুধু ‘কত টাকা লাগবে’ নয়, ‘কী শিখব, কী দক্ষতা অর্জন করব, আর সেই দক্ষতা ভবিষ্যতে কীভাবে কাজে লাগাব’ — এই প্রশ্নের উত্তরও খুঁজতে হবে।
বিদেশে পড়ার সিদ্ধান্ত আবেগ বা বিজ্ঞাপনের ওপর নয়; যাচাই করা তথ্য, বাস্তব বাজেট আর দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করেই নেওয়া উচিত।