চলচ্চিত্রে আমরা প্রায়ই দেখি, ভালোবাসার মানুষের বিচ্ছেদের কষ্ট সইতে না পেরে কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। এরপর আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় মাথায় আঘাত পাওয়ার পর তার আবার স্মৃতিশক্তি ফিরে আসে। কিন্তু সিনেমার এই চিত্রনাট্য যে বাস্তবেও সত্যি হতে পারে, তার এক অবিশ্বাস্য প্রমাণ মিলল রাজশাহীর পবা উপজেলায়। ১৩ বছর ধরে পথ ঘুরে বেড়ানো মানসিক ভারসাম্যহীন বেবী খাতুন অবশেষে ফিরে পেলেন তাঁর স্বাভাবিক জীবন ও পুরনো স্মৃতি।
ভালোবাসার বিচ্ছেদ ও মানসিক ভারসাম্য হারানো
প্রায় ১৯ বছর আগের কথা। রাজশাহীর পবার পারিলা গ্রামের সাইফুলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে বিয়ে হয়েছিল বেবী খাতুনের। কিন্তু বিয়ের মাত্র ছয় মাসের মাথায় স্বামী তাঁকে তালাক দেন। আদালতের মাধ্যমে লড়াই করে ন্যায়বিচার পাওয়ার চেষ্টা করলেও প্রতারণার শিকার হন তিনি। একপর্যায়ে স্বামীর বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ ডেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই নির্মম আঘাত সইতে না পেরে বেবী খাতুন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং ঘর ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে শুরু করেন।
১৩ বছর কেটেছে ফুটপাতে
পরিবারের লোকজন বহুবার তাঁকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেও উন্মাদনার কারণে তা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ প্রায় দুই বছর ধরে তিনি রাজশাহী নগরের বোয়ালিয়া থানার পাশের রাস্তায় পলিথিন ও কম্বল জড়ানো একটি পুঁটলি নিয়ে পড়ে থাকতেন। বৃষ্টি হোক বা কড়া রোদ, তিনি ওই স্থান ছেড়ে নড়তেন না। মাঝেমধ্যে পথচারীদের ওপর চড়াও হতেন কিংবা ইট ছুড়ে মারতেন। ফলে ওই পথ দিয়ে যাতায়াতকারীরা এক প্রকার আতঙ্ক নিয়েই চলাচল করতেন।
সিনেমার মতো মোড় ও অলৌকিক প্রত্যাবর্তন
অক্টোবর মাসের প্রথম দিক থেকে তাঁকে আর আগের জায়গায় দেখা যায়নি। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কোনো এক রিকশাওয়ালা তাঁর মাথায় ইট মেরেছিলেন। গুরুতর আহত অবস্থায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসায় শারীরিক অবস্থা উন্নতির পাশাপাশি তাঁর স্মৃতিশক্তিও অলৌকিকভাবে ফিরে আসে। চিকিৎসকদের মতে, চিকিৎসায় সুস্থ হওয়ার বিষয়টি স্বাভাবিক হলেও স্মৃতি ফিরে পাওয়াটা এক কাকতালীয় ঘটনা।
হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর নিজের দুই বোনের হাত ধরে নিজ বাড়িতে ফিরে গেছেন বেবী খাতুন। ১৩ বছর পর ঘরে ফেরা এই নারীর চোখে এখন স্বাভাবিক জীবনের আলো।
সুস্থতার সঙ্গে আঘাতের সম্পর্ক নেই : চিকিৎসক
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সম্প্রতি বেবী খাতুনকে চিকিৎসা দিয়েছেন মনোরোগ বিভাগের চিকিৎসক জসীম উদ্দিন। স্মৃতি ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, সিনেমায় এ রকম দেখা যায় যে আঘাতের পর স্মৃতি হারিয়ে ফের আঘাত পেয়ে স্মৃতি ফিরে পায়, কিন্তু এটা বাস্তবে হয় না। বেবীর ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, সেটা কাকতালীয়। চিকিৎসায় বেবী খাতুন সুস্থ হয়েছেন। সেই সঙ্গে স্মৃতি ফিরে পেয়েছেন। এর সঙ্গে আঘাতের কোনো সম্পর্ক নেই। এটাকে ‘কো-ইনসিডেন্ট’ বলা হয়।
বেবী খাতুনের এই ফিরে আসা কেবল একটি সংবাদ নয়, এটি যেন জীবনের এক নির্মম ও অদ্ভুত উপাখ্যান। ১৩ বছরের অন্ধকারের পর তাঁর এই নতুন জীবন পাওয়ার গল্প প্রমাণ করে, মানুষের জীবন অনেক সময় সিনেমার গল্পকেও ছাড়িয়ে যায়।