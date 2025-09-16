Close Menu
    ভেনেজুয়েলার ‘মাদকবাহী’ নৌযানে মার্কিন হামলায় নিহত ৩

    ভেনেজুয়েলা মাদকবাহী নৌযানে
    আন্তর্জাতিক জলসীমায় ভেনেজুয়েলার একটি কথিত মাদকবাহী নৌযান ধ্বংস করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এতে ৩ জন নিহত হয়েছে।

    মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি, নৌকাটি যুক্তরাষ্ট্রমুখী ছিল এবং এতে মাদক পাচার হচ্ছিল। তবে তিনি কোনো প্রমাণ দেননি। এক ভিডিওতে বিস্ফোরণের পর নৌকাটিকে আগুনে জ্বলতে দেখা যায়।

    “আমার নির্দেশে যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা সহিংস মাদক পাচারকারী চক্রের বিরুদ্ধে হামলা চালিয়েছে,” ট্রাম্প বলেন। তার দাবি, ঘটনাস্থলে কোকেন ও ফেন্টানিল ভর্তি ব্যাগ ছিল।

    এর আগে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ‘আগ্রাসনের’ বিরুদ্ধে দেশটি আত্মরক্ষার বৈধ অধিকার প্রয়োগ করবে। তিনি মার্কিন সিনেটর মার্কো রুবিওকে আখ্যা দেন ‘মৃত্যু ও যুদ্ধের প্রভু’ হিসেবে।

    গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম হামলায় ভেনেজুয়েলার আরেকটি নৌকা ধ্বংস হয়, যাতে ১১ জন নিহত হয়। হামলার বৈধতা নিয়ে আন্তর্জাতিক আইনের প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞরা। ভেনেজুয়েলা এর প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন যুদ্ধজাহাজের ওপর দিয়ে এফ-১৬ জঙ্গিবিমান উড়িয়ে সতর্কবার্তা দেয়।

    এদিকে, ভেনেজুয়েলার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইভান গিল অভিযোগ করেছেন, সম্প্রতি মার্কিন বাহিনী একটি ছোট মাছ ধরার নৌকা অবৈধভাবে ৮ ঘণ্টা ধরে দখল করে রেখেছিল। তার দাবি, এটি ছিল যুদ্ধ বাড়ানোর অজুহাত তৈরির চেষ্টা।

    এছাড়া, মার্কিন কর্মকর্তারা মাদুরোর বিরুদ্ধে ‘কার্টেল অব দ্য সানস’ নামের একটি মাদকচক্র পরিচালনার অভিযোগ এনে তার গ্রেপ্তারে ৫ কোটি ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। তবে মাদুরো এসব অভিযোগ অস্বীকার করে একে ‘আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্র’ বলে অভিহিত করেছেন। সূত্র: বিবিসি

