Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    বিশ্বজুড়ে

    ফের নেপালে রাস্তায় জেন জি: কার্কির পদত্যাগ দাবিতে বিক্ষোভ

    বিশ্বজুড়ে 1 Min Read
    নেপালের রাস্তায় জেন জি
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    নেপালে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির পদত্যাগের দাবিতে জেনারেশন জেড আবারও রাস্তায়। গতকাল রোববার রাতে আন্দোলনকারীরা রাজধানীর বালুওয়াটারে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে জমায়েত হন। আন্দোলনের নেতা সুদান গুরুংয়ের নেতৃত্বে তারা স্লোগান দিতে থাকেন।

    নেপালের রাস্তায় জেন জি

    সুদান গুরুং বলেন, আমরা যদি আবার রাস্তায় নামি, কেউ আমাদের থামাতে পারবে না। আমরা যাকে বসিয়েছি, তাকেই সরিয়ে দেব। তিনি অভিযোগ করেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ এবং গণতান্ত্রিক চেতনার পরিপন্থী।

    প্রধানমন্ত্রী কার্কি রবিবার নতুন মন্ত্রিসভা ঘোষণা করেন। এতে ওম প্রকাশ আর্যাল স্বরাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী, রমেশ্বর খনাল অর্থমন্ত্রী এবং কুলমান ঘিসিং জ্বালানি মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

    এর আগে ৮ সেপ্টেম্বর জেন জি’র আন্দোলনে নিরাপত্তা বাহিনী জলকামান, টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট ব্যবহার করেও রাস্তাকে শান্ত করতে পারেনি। সহিংসতায় অর্ধ শতাধিক নিহত হয়েছেন।

    অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রিসভা গঠনে মত উপেক্ষিত হওয়ায় জেন জি আবারও রাজপথে। তাদের দাবী, সুশীলা কার্কির পদত্যাগ ছাড়া কোনো সমাধান নেই।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!