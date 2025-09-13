সৌদিতে একক ‘মেইড ইন বাংলাদেশ’ এক্সপো মেলা ডিসেম্বরে

মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদিআরবে বাংলাদেশ থেকে পণ্য রপ্তানি হয়েছে প্রায় ২৭৮.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের। এই রপ্তানির মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাক, খাদ্য ও পানীয়, বেকারি পণ্য, জুস, পাট ও চামড়াজাত পণ্যসহ বিভিন্ন সামগ্রী।
২০২৫ সালের সৌদিআরব ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদযাপন উপলক্ষে এবং বাংলাদেশী পন্যের রপ্তানিকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে এককভাবে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে “মেইল ইন বাংলাদেশ ” নামে এক্সপো মেলা।
সৌদিআরবের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এটিকে কাজে লাগাতে আগামী ১১ থেকে ১৩ ডিসেম্বর তিন দিনব্যাপী সৌদিআরবের জেদ্দাস্থ রেডিসন ব্লোতে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশি পণ্য নিয়ে মেলা বসবে।
মেড ইন বাংলাদেশ প্রদর্শনী-২০২৫’ নামের মেলায় রপ্তানিযোগ্য পণ্যের প্রচার, বাজার বৈচিত্র্যকরণ, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য জোরদার এবং জিসিসিআই মার্কেট বিশেষ করে সৌদি নেটওয়ার্কিং সহজতর করার লক্ষ্যে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করছে গ্লোবাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি।
গতকাল সৌদিআরবের জেদ্দায় স্থানীয় একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে এই মেলার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন জিসিসিআই বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান লিটন আহমেদ ও জিসিসিআই এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ও সিইও আফতাব বীন তমিজ ।
গ্লোবাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির চেয়ারম্যান লিটন আহমেদ বলেন, সৌদিআরব ও জিসিসিআই বাজারে বাংলাদেশি পণ্য বাজারজাতকরণ, সৌদি ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে ব্যবসার জন্য আমন্ত্রণসহ দুই দেশের সংস্কৃতি ও নানা বিষয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টির লক্ষ্যে আগামী ১১ থেকে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন দিনের গ্লোবাল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির চেম্বার উদ্যোগে সৌদিআরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে “মেইড ইন বাংলাদেশ” এক্সপো ২০২৫।
এই মেলা সৌদিআরব ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই উদ্যোগ ব্যবসাকে তাদের উৎকর্ষ প্রদর্শন এবং অর্থপূর্ণ অংশীদারি গড়ে তোলার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফরম। এই অনুষ্ঠান পারস্পরিক বোঝাপড়া আরো বৃদ্ধি করবে এবং ভবিষ্যতে বৃহত্তর অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করবে।
এই সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রিপোর্টার্স এসোসিয়েশন সৌদিআরব পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান উপদেষ্টা এম ওয়াই আলাউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক হানিছ সরকার উজ্জ্বল, বাহার উদ্দিন, এসএ টিভি, মাসুদ সেলিম, এনটিভি, সাজিদুল ইসলাম, এটিএন বাংলা, মোহাম্মদ ফিরোজ, নিউজ টোয়েন্টিফোর, রফিকুল হক চৌধুরী, কিউ টিভি, এআর নোমান, ডিভিসি নিউজ, আনোয়ার হোসেন রাজু, এটিএন নিউজ, মোহাম্মদ স্বপন, নিউজ ৭১ সহ আরও অনেকেই।