    রেকর্ড ভাঙা রানে ইংলিশদের প্রোটিয়া বধ

    খেলা
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে সফরকারী দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে নিজেদের ইতিহাসে তো বটেই, আইসিসির দুই পূর্ণাঙ্গ সদস্য দেশের মুখোমুখিতে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড গড়েছে ইংল্যান্ড। রান বন্যার এ ম্যাচে ইংলিশদের সংগ্রহ ৩০৪ রান।

    এর আগে, আইসিসির দুটি পূর্ণ সদস্য দেশের টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ ২৯৭ রান তুলেছিল ভারত। পাশাপাশি ম্যাচটিতে এ ফরম্যাটে নিজেদের সর্বোচ্চ ১৪৬ রানের ব্যবধানে জয়ের দেখাও পেয়েছে ইংলিশরা।

    শুক্রবার (১২ সেপ্টেম্বর) ম্যানচেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ড ক্রিকেট গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হয় দু’দল। টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা।

    আগে ব্যাট করা ইংলিশ ইনিংসের নায়ক ফিল সল্ট। মাত্র ৩৯ বলে শতক পূর্ণ করে ইংল্যান্ডের দ্রুততম সেঞ্চুরিয়ান এখন তিনি। শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকা সল্ট খেলেন ১৪১ রানের ঝড়ো ইনিংস, যা ইংল্যান্ডের টি টোয়েন্টি ইতিহাসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংস। তার সঙ্গে বিধ্বংসী ব্যাটিং করেন অধিনায়ক জস বাটলার। তার ব্যাট থেকে আসে ৮৩ রান।

    মাঝে বেথেল আউট হয়েছেন ১৪ বলে দুটি করে চার-ছক্কায় ২৬ রান করে। ২১ বলে ৫ চার ও এক ছক্কায় ৪১ রান করেন ব্রুক।

    আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ইংলিশদের এ সংগ্রহ সবমিলিয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ। জিম্বাবুয়ে গাম্বিয়ার বিপক্ষে ৩৪৪ এবং নেপাল ৩১৪ রান করেছিল মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে। এর আগে, ফরম্যাটটিতে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ রান ছিল ২৬৭।

    ৩০৫ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা ঝড়ো করলেও ধারাবাহিকতা রাখতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। অধিনায়ক এইডেন মার্করাম ২০ বলে ৪১ রান করে কিছুটা লড়াইয়ের বার্তা দিলেও অন্য প্রান্তে সহযোগিতা মেলেনি। শেষ পর্যন্ত ১৫৮ রানে গুটিয়ে যায় প্রোটিয়ারা। স্বাগতিকদের হয়ে জোফরা আর্চার নেন সর্বোচ্চ ৩ উইকেট।

    উল্লেখ্য, ২ ম্যাচ শেষে সিরিজ এখন ১-১ এ সমতায়। রোববার ট্রেন্টব্রিজে সিরিজ নির্ধারণী শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে দু’দল। বাংলাদেশ সময় ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায়।

