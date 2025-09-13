বাংলাদেশি তরুণ হত্যায় এনওয়াইপিডির দুই কর্মকর্তার অপরাধ পেল সিসিআরবি

এনওয়াইপিডির ওয়াচডগের দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানটি তাদের জমা দেয়া রিপোর্টে জানায়, ঘটনাস্থলে ক্ষমতার অপব্যবহারের পাশাপাশি অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে পুলিশ।
কুইন্সের ওজন পার্কে মানসিক ভারসাম্যহীন বাংলাদেশি তরুণ উইন রোজারিওকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট-এনওয়াইপিডির দুজন কর্মকর্তার অপরাধ খুঁজে পেয়েছে দ্য সিভিলিয়ান কমপ্লেইন্ট রিভিউ বোর্ড-সিসিআরবি।
এনওয়াইপিডির ওয়াচডগের দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানটি তাদের জমা দেওয়া রিপোর্টে জানায়, ঘটনাস্থলে ক্ষমতার অপব্যবহারের পাশাপাশি অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে পুলিশ।
রিপোর্টে উল্লেখিত অভিযোগ প্রমাণ হলে চাকরিচ্যুত করা হতে পারে অভিযুক্ত দুই পুলিশ সদস্যকে।
ওজন পার্কের একটি ভবনের দ্বিতীয় তলায় পরিবারের সঙ্গে থাকতেন ফ্রান্সিস রোজারিও। দুই ভাইয়ের মধ্যে বড় উইন রোজারিও দীর্ঘদিন ধরে মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন।
নিউ ইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস থেকে প্রকাশিত বডিক্যামের ভিডিওতে দেখা যায়, গত বছরের ২৭ মার্চ ১৯ বছর বয়সী উইনের কল পেয়ে বাড়িতে প্রবেশ করেন এনওয়াইপিডির দুই পুলিশ সদস্য। উইন ওই সময় মায়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। একপর্যায়ে মানসিক ভারসাম্যহীন এ তরুণ কথা বলতে বলতে কাপড় কাটার কাঁচি হাতে পুলিশ সদস্যদের দিকে এগিয়ে যান।
পুলিশ সদস্যরা তখন পরপর পাঁচটি গুলি করেন। সেখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর উইনকে মৃত বলে জানান দায়িত্বরত চিকিৎসক।
এ ঘটনায় তিন মাস আগে উইনের পরিবারের পক্ষ থেকে ফেডারেল আদালতে মামলা করা হয়। এ ঘটনায় আলাদা করে তদন্ত শুরু করে এনওয়াইপিডি ও অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস।
চলতি সপ্তাহে সিসিআরবির রিপোর্টে দুই পুলিশ কর্মকর্তা সালভাতোর এলোঞ্জি ও ম্যাথু সিয়ানফ্রোকোর বিরুদ্ধে আটটি অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া যায়।
সিসিআরবি জানায়, পুনর্মূল্যায়ন করতে তাদের রিপোর্টটি এনওয়াইপিডির কাছে জমা দেওয়া হয়েছে।
এদিকে রিপোর্ট প্রকাশের ঘটনায় সন্তোষ জানিয়ে ভুক্তভোগী বাংলাদেশি তরুণের পরিবার জানিয়েছে, অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হলে আর কোনো নিউ ইয়র্কার পুলিশের হাতে অন্যায়ের শিকার হবেন না।
অবিলম্বে দুই পুলিশ কর্মকর্তার চাকরিচ্যুতি চেয়েছে রোজারিওর পরিবার।