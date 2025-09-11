বার্গারের ৬ রেসিপি

বার্গার। যা দুই প্রস্থ রুটির মধ্যে রান্না করা মাংসের প্যাটি এবং অন্যান্য উপকরণ দিয়ে তৈরি এক প্রকার স্যান্ডউইচ জাতীয় খাবার। বার্গার খেতে ভালোবাসে না এমন মানুষ খুব কমই আছে। সুযোগ পেলেই রেস্টুরেন্টে ঢুঁ মারেন বার্গার প্রেমিকরা।
বার্গারে সাধারণত গরুর মাংস ব্যবহার করা হলেও, বার্গারে মুরগি, টার্কি বা ছাগলের মাংসও ব্যবহার করা হয়। বার্গারের মধ্যে মাংসের পাশাপাশি পনির, লেটুস, টমেটো, পেঁয়াজ এবং বিভিন্ন সসও দেওয়া হয়ে থাকে।
তবে আজ চলুন জেনে নেয়া যাক বার্গারের ছয়টি রেসিপি। যেগুলো আপনি খুব সহজেই বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারেন। দেখে নিন কোন বার্গারটি আজকে আপনি বাড়িতেই বানাচ্ছেন।
চিকেন এগ বার্গার
কড়াইয়ে তেল ঢেলে মাঝারি তাপে গরম করে নিন ও মুরগির মাংসের চাপ বাদামি রং হওয়া পর্যন্ত ভাজতে থাকুন। এক টেবিল চামচ ময়োনিজ বার্গার রুটির দুই টুকরোতে ভালোভাবে মেখে নিন। নিচের রুটির টুকরাটিতে লেটুসপাতা, পেঁয়াজ কুচি, মাংসের চাপ, টমেটো স্লাইস ও ভাজা ডিম সাজিয়ে রাখুন। ডিমের ওপর ময়োনিজের স্তর দিন। এবার রুটির বাকি টুকরোটি ওপরে দিয়ে দিন। ব্যস, এবার বাসায় তৈরি চিকেন এগ বার্গার পরিবেশন করুন।
আলু টিক্কি বার্গার
প্রথমেই আলুর পুলি বানিয়ে নিন। বার্গার রুটির দুই টুকরোতেই এক টেবিল চামচ ময়োনিজ ভালোভাবে ছড়িয়ে দিন। নিচের রুটির টুকরোটিতে আলুর পুলি, টমেটোর স্লাইস, পেঁয়াজ কুচি বসিয়ে নিন। ময়োনিজের স্তর ঢেলে রুটির ওপরের টুকরোটি জুড়ে দিলেই তৈরি হয়ে গেল আলুর টিক্কি বার্গার।
ময়োনিজ-ভাজা আলুর বার্গার
ননস্টিক প্যানে এক টেবিল চামচ তেল মঝারি তাপে গরম করে নিন। সরিষা বীজ, কারি পাতা, এক চা চামচ হলুদ গুঁড়া, আলু ও লবণ যোগ করুন।
দুই মিনিট ভালোভাবে নাড়তে থাকুন ও বেসন, লাল মরিচের গুঁড়া ও পানি যোগ করে আস্তে আস্তে মেশান। আলুর মাঝারি আকারের বল বানিয়ে নিন। বেসন মেখে একটি কড়াইয়ে গরম তেলে মচমচে করে ভাজতে থাকুন সোনালি রং না আসা পর্যন্ত। রসুনের চাটনি বানাতে আট কোয়া ভাজা রসুন, কোড়ানো নারিকেল, বাদাম, মরিচ ও জিরার গুঁড়া দিয়ে পেস্ট বানিয়ে নিন। রুটির টুকরোয় ময়োনিজ মেখে তার ওপর চাটনি ছড়িয়ে দিন। ভাজা আলু যোগ করে ময়োনিজ দিয়ে পরিবেশন করুন।
ভাজা মাংসের বার্গার
মাংসের টুকরা রোজমেরি, তেল ও মরিচের গুঁড়া মেখে এক ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন। ঘণ্টাখানেক পরে মাংসের টুকরাগুলো পাতলা স্লাইস করে কাটুন। একটি প্যানে পেঁয়াজের সাথে মাংসের স্লাইস দুই দিকেই ভাজুন। রুটির টুকরো দুটোয় ময়োনিজ মাখুন। নিচের অংশে লেটুসপাতা, টমেটো, শসা ও মাংসের চাপ রেখে ওপরে রুটির টুকরো দিয়ে ঢেকে দিন। ফ্রেন্স ফ্রাই বা সস দিয়ে পরিবেশন করুন।
সুশি বার্গার
রাইসের জন্য, সুশি বা ছোট বীজের বাসমতি বা জাপানি চাউল এক কাপ, ভিনেগার এক টেবিল চামচ, চিনি এক চা চামচ ও লবণ। ফিলিংয়ের জন্য অ্যাভোকাডো তিন টুকরো, গাজর, শসা, ক্যাপসিকাম। প্রোটিন– সেদ্ধ চিংড়ি, টোফু, চিকেন। বার্গার সাজানোর জন্য– নরি শিট ২ টুকরো,ময়োনেজ বা স্পাইসি সস দুই টেবিল চামচ ও লেটুসপাতা প্রথমে চালের সঙ্গে দেড় কাপ পানি দিয়ে রান্না করুন। ভিনেগার, চিনি ও লবণ মিশিয়ে ঠান্ডা করতে হবে। বার্গার বেস করতে, ভেজা হাতে সেদ্ধ করা চাল নিয়ে ছোট বাটি বা হাত দিয়ে প্যাটি তৈরি করুন।
প্রতিটি প্যাটির মধ্যে সামান্য লেটুস বা সবজি রাখুন। এরপর রাইস প্যাটির ওপরে প্রোটিন (চিকেন, চিংড়ি, টোফু) রাখুন। অ্যাভোকাডো ও অন্যান্য সবজি স্লাইস যোগ করুন। ওপরে আরেকটি রাইস প্যাটি দিয়ে চাপ দিন। এরপর বার্গারের চারপাশ নরি শিট দিয়ে মোড়ান যাতে ধরে থাকে। পছন্দমতো সস দিয়ে পরিবেশন করুন।
ঝাল চিংড়ির বার্গার
মাঝারি সাইজের কয়েকটি চিংড়ি রসুন বাটা, মরিচের গুঁড়া, সরিষা বাটা, লবণ, অলিভ অয়েল, ধনে পাতা ও লেবুর রস মেখে ৩০ মিনিট ফ্রিজে রেখে দিন।
চিংড়িগুলোকে ময়দা মেখে ফ্যাটানো ডিমে চোবান। আবারও ময়দা মেখে নিন। মচমচে ও সোনালি রং না হওয়া পর্যন্ত তেলে ভাজতে থাকুন।
বার্গার রুটির টুকরা দুটি সেঁকে নিন। রুটির ভেতর লেটুস পাতা ও চিংড়ি ঢুকিয়ে টমেটো কেচাপ দিয়ে পরিবেশন করুন।