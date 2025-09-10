বিয়ে ভাঙছে মোনালি ঠাকুরের

Close Menu
    বিয়ে ভাঙছে মোনালি ঠাকুরের

    মোনালি ঠাকুর
    মোনালি ঠাকুর

    টলিউড ও বলিউডে তাঁর গুণমুগ্ধের সংখ্যা কম নয়। তিনি সঙ্গীতশিল্পী মোনালি ঠাকুর। একের পর এক হিট গান তিনি উপহার দিয়েছেন তাঁর দর্শককে। তবে এসবের মাঝেই ইদানিং মোনালির বিবাহবিচ্ছেদ নিয়েও জোর জল্পনা চলছে। তাতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে মোনালির বেশ কিছু পোস্ট। সেগুলিকে ঘিরেই আরও চলছে চর্চা।

    গত সোমবার সোশাল মিডিয়ায় মোনালি তাঁর গান ‘এক বার ফির’র একটি অংশ ভাগ করে নেন। সেই গান শেয়ার করে একটি প্রতিকী ভিডিও ভাগ করে নেন গায়িকা। তাতে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ছবি স্পষ্ট। ক্যাপশনে মোনালি লিখেছিলেন, ‘কারণ’।

    এরপর থেকেই তাঁর অনুরাগী ও নেটিজেনদের মনে হয়েছে যে, গায়িকার উপর রীতিমতো শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ফলেই তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হচ্ছে। যদিও এই নিয়ে সেভাবে মুখ খুলতে দেখা যায়নি মোনালিকে। স্বামী মাইক রিখটারকে যে মোনালী সোশাল মিডিয়ায় আনফলো করেছেন সেটাও কারও চোখ এড়ায়নি।

    ২০১৭ সালে মুম্বইয়ে ঘনিষ্ঠজনেদের উপস্থিতিতে মাইক রিখটারকে বিয়ে করেন। এরপর সোশাল মিডিয়াতেও তাঁরা সেভাবে তাঁদের বিয়ের কথা সেভাবে ঘোষণাও করেননি। পড়ে তাঁদের হাতে আংটি দেখেই নেটিজেনরা আবিষ্কার করেন যে তাঁরা গাঁটছড়া বেঁধেছেন। আর কয়েক বছর কাটতে না কাটতেই এখন তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদের জল্পনা শুরু হয়েছে।

