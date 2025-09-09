Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    বিশ্বজুড়ে

    ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে ক্রোয়েশিয়া

    বিশ্বজুড়ে 3 Mins Read
    ক্রোয়েশিয়া
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »
    ক্রোয়েশিয়া

    বর্তমানে ইউরোপের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য ক্রোয়েশিয়া। একসময় দাম কম ছিল বলে সব বাজেটের পর্যটকেরা সেখানে যেতেন বা এখনও যাচ্ছেন। কিন্তু দিন দিন ক্রোয়েশিয়া ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে, যদিও দেশটির পর্যটন বোর্ড তা মনে করছে না।

    গ্রাসিয়া হরভাটিন ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে পর্যটনে কাজ করছেন। ক্রোয়েশিয়ার দ্বীপ মুর্টারে তার দাদির পুরনো খাবারের দোকানের দায়িত্ব পাবার পর থেকেই এটি শুরু হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে তার সাধারণ খাবারের দোকানটি একসময় রেস্তোরাঁয় পরিণত হয়, যা পর্যটক এবং যারা অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে ভ্রমণের সময় এখানে থামেন, তাদের সবার কাছেই জনপ্রিয়। গ্রাসিয়ার গল্প ক্রোয়েশিয়ায় পর্যটন খাতের বিকাশের প্রতিফলন ঘটায়।

    একসময় সব বাজেটের পর্যটকেরা ক্রোয়েশিয়ায় যেতে পারলেও এখন এটি ধীরে ধীরে ধনীদের গন্তব্য স্থল হয়ে উঠছে। এমন পরিবর্তনের একটি কারণ কৌশলগত হলেও উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, সরকার-আরোপিত খরচ এবং শ্রম ঘাটতির জন্যও এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। গত বছর খাবারের দাম সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তাই এবার খুব কম রেস্টুরেন্টই আবারও দাম বাড়ানোর সাহস করেছেন।

    গ্রাসিয়া জানান, আমি যাদের কাছ থেকে খাবার নেই তারা সবাই দাম বাড়ালেও আমি তা করার কথা ভাবছি না। তবে হয়ত পরের দিকে বাড়াতে হতে পারে। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে হয়ত এটা যুক্তিসঙ্গত নয়, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি স্থায়িত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

    পর্যটনের প্রবণতা পরিবর্তিত হচ্ছে। পর্যটকেরা এখন আর এক জায়গায় ৭, ১০ কিংবা ১৪ দিন থাকতে চান না, বরং তারা কোথাও গিয়ে কম সময় থাকেন এবং সীমিত সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব বেশি জায়গায় যেতে চান।

    গ্রাসিয়ার প্রায় সব অতিথিই বিদেশি – বেশিরভাগই জার্মান এবং অস্ট্রীয়, তারপর আছে স্লোভেনিয়া এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার পর্যটক।

    গ্রাসিয়া জানান, আমার রেস্তোরাঁয় চারজনের পরিবারের জন্য ডিনার – পানীয় এবং মিষ্টি সহ- প্রায় ২০০ ইউরো খরচ হয়। একটি সুন্দর জায়গায় চারজনের একটি অ্যাপার্টমেন্টের জন্য প্রতি রাতে খরচ হয় প্রায় ১০০ থেকে ১২০ ইউরো। আর কর্নাটি ন্যাশনাল পার্কে নৌকা ভ্রমণের খরচ জনপ্রতি ৫০ থেকে ৮০ ইউরোর মধ্যে হয়ে থাকে।

    জার্মানির কোলনের বাসিন্দা নাটাশা ৫০ বছর ধরে ক্রোয়েশিয়ায় গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাচ্ছেন। অর্ধশতক আগে তার দাদা-দাদি মুর্টারে একটি পাথরের বাড়ি কিনেছিলেন এবং তখন থেকেই তার পরিবার প্রতিবছর সেখানে ছুটি কাটাতে যায়।

    নাটাশা বলেন, অনেক জার্মান এবং অস্ট্রীয় ক্রোয়েশিয়ায় আসতে পছন্দ করতেন, কারণ সবকিছুর দাম কম ছিল। কিন্তু গত কয়েক বছরে সবকিছু ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে, ইউরো চালু হয়েছে, আর এখন পার্থক্যটি বেশ লক্ষণীয়।

    তবে আমাকে বলতেই হবে যে, এখানে পরিষেবার মানেও পরিবর্তন এসেছে, এটি আরও উন্নত হয়েছে। তবুও আমি মনে করি আপনি যে পরিষেবা পান তার তুলনায় এটি কিছুটা ব্যয়বহুল, তবে আমি এও মনে করি, ক্রোয়েশীয়রা এটি আরো ভালো করার চেষ্টা করছে।

    তবে ক্রোয়েশিয়া দিন দিন ব্যয়বহুল হয়ে ওঠা নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে যেসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলো সত্য নয় বলে দাবি করেছে দেশটির জাতীয় পর্যটন বোর্ড। তারা বলছে, এসব প্রতিবেদন ক্রোয়েশিয়ার সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

    জাতীয় পর্যটন বোর্ডের পরিচালক ক্রিস্টিয়ান স্ট্যানিসিক বলেন, সত্যি বলতে গতবছর আমরা এমন কিছু প্রতিবেদন দেখেছি যেখানে প্রতিযোগিতামূলক দাম বিবেচনায় ক্রোয়েশিয়ার উপর ভিন্ন আলোকপাত করা হয়েছে, এবং আমি বিশ্বাস করি এই বছর এমন ঘটনা ঘটবে না।

    সামগ্রিকভাবে আমি বিশ্বাস করি, এখনো সব বাজেটের পর্যটকেরা ক্রোয়েশিয়ায় আসতে পারেন। আর আমাদের বিশ্লেষণও বলছে, আমরা এখনও প্রতিযোগিতামূলক দাম বিবেচনায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে ভালো অবস্থানে আছি।

    গ্রাসিয়া বলেন, ক্রোয়েশিয়া ব্যয়বহুল – হয়তো খুব বেশি ব্যয়বহুল – কিন্তু দাম আমাদের প্রধান সমস্যা নয়। আমি মনে করি, আমাদের মূল যে বিষয়টি ভাবতে হবে তা হলো, আমাদের পরিষেবা এবং মান বাড়িয়ে সেই দামের ন্যায্যতার প্রমাণ দিতে হবে। অনেকে শুধু বাড়তি দাম নেওয়ার আশা করেন, কিন্তু সেই তুলনায় সেবা কম দেন, কিংবা একেবারেই দেন না।

    দীর্ঘমেয়াদে পর্যটন সাফল্য নির্ভর করে অতিথিদের সন্তুষ্টির উপর, যারা বাড়ি ফিরে গিয়ে অন্যদের সেই গল্প শোনান, আর নিজেরাও আবার সেখানে ফিরে যান।

    ক্রোয়েশিয়া এখন প্রায় ইউরোপের সেইসব সমৃদ্ধ দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে শুরু করেছে, যেখানে গড় মজুরি ক্রোয়েশিয়ার প্রায় দ্বিগুণ। তাই এই উদ্বেগ বাড়ছে যে, হয়ত একদিন ক্রোয়েশিয়ার স্থানীয়দের শুধু পোস্টকার্ডে তাদের নিজেদের উপকূলরেখা উপভোগ করতে হতে পারে।

    সূত্র: ডয়চে ভেলে

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!