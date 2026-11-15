মাত্র ২১ বছরেই ১২ হাজার কোটি টাকার মালিক, কে এই তরুণী

২১ বছর বয়সেই বিশ্বসেরা ধনকুবেরদের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন ব্রাজিলের তরুণী আমেলি ভোয়িগট ত্রেহেস। ফোর্বস ম্যাগাজিনের তথ্য অনুযায়ী, এত কম বয়সে বিশ্বের কনিষ্ঠতম বিলিয়নিয়ার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তিনি এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।
ব্রাজিলের এই তরুণীর বর্তমান মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার বা ১০০ কোটি মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১২ হাজার ২০০ কোটি টাকার সমান।
বংশপরম্পরায় বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক
আমেলির এই আকাশছোঁয়া সাফল্যের পেছনে রয়েছে শক্তিশালী পারিবারিক উত্তরাধিকার। তার দাদা ওয়ার্নার রিকার্ডো ভোয়িগট ছিলেন লাতিন আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ বৈদ্যুতিক মোটর প্রস্তুতকারক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ‘ওয়েগ’ (WEG)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মূলত এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ারই তাকে এত কম বয়সে বিলিয়নিয়ারের মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের দশটিরও বেশি দেশে এই কোম্পানির কারখানা রয়েছে এবং এর বার্ষিক আয় প্রায় ৭০০ কোটি ডলার।
ব্যবস্থাপনায় নেই, তবুও বিশাল শেয়ারহোল্ডার
প্রতিষ্ঠানের বিশাল শেয়ারের মালিক হলেও আমেলি কিংবা তার যমজ দুই ভাই কেউই ওয়েগ কোম্পানির কোনো নির্বাহী দায়িত্বে বা পরিচালনা পর্ষদে নেই। তারা সবাই মূলত পারিবারিক উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া শেয়ারের মালিক। ব্রাজিলে জন্ম নেওয়া এবং বেড়ে ওঠা আমেলি বর্তমানে দেশটির ফ্লোরিয়ানোপোলিস শহরে বসবাস করছেন।
ফোর্বসের রিয়েল-টাইম বিলিয়নিয়ার্স তালিকা অনুযায়ী, বৈশ্বিক ধনীদের এই তালিকায় তার বর্তমান অবস্থান ৩ হাজার ৩১৪তম। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সম্পদ হলেও খুব অল্প বয়সে বিশ্বের শীর্ষ ধনীকূলের তালিকায় তার এই উপস্থিতি তাক লাগিয়ে দিয়েছে বিশ্ববাসীকে।