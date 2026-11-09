ইসরায়েলকে অপছন্দ করছে আমেরিকানরা : ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমেরিকান ভোটারদের মধ্যে ইসরায়েলকে অপছন্দ করার প্রবণতা বেড়েছে। এটি মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির পরাজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। এ ছাড়াও রয়েছে ইরান যুদ্ধ ও জ্বালানির দাম।
সিবিএস নিউজের ‘সিক্সটি মিনিটস’ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন ট্রাম্প। সেখানে তিনি নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে নিজের মূল্যায়নের নানা দিক তুলে ধরেন।
পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ট্রাম্প জোর দিয়ে বলেন, তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এখনো অনেক বেশি। কিন্তু রিপাবলিকান প্রার্থীরা তাঁর প্রতি মানুষের সমর্থনকে ভোটে রূপান্তর করতে পারেননি।
ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘প্রথমত, আমি নির্বাচনে প্রার্থী ছিলাম না। তবে কয়েকজনের পক্ষে জোরালো প্রচার চালিয়েছি। আমার নাম ব্যালটে থাকলে পরিস্থিতি ভিন্ন রকম হতো বলে আমি মনে করি।’
এরপর তিনি বলেন, ‘এর বাইরেও কিছু বিষয় ছিল। ভোটাররা যুদ্ধ পছন্দ করেনি। জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়াটাও তাদের ভালো লাগেনি।’
ট্রাম্প বলেন, ‘ইসরায়েলের প্রতি একধরনের অনীহা বা অপছন্দের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। এর পাশাপাশি আছে যুদ্ধ ও জ্বালানির দাম। আমার মনে হয়, এগুলোই পরাজয়ের প্রধান কারণ।’
ট্রাম্প বলেন, তাঁর ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন (মাগা)’ কর্মসূচিও যুদ্ধের বিরোধিতা করে। এটি তাদের দীর্ঘদিনের অবস্থান। তিনি নিজেও সব সময় যুদ্ধ থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন। তাঁর প্রশাসন সফলভাবে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংঘাতের অবসান ঘটিয়েছে।