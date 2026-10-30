আগামী দশকে ইউরোপে সবচেয়ে বেশি চাহিদাসম্পন্ন চাকরি কোনগুলো

ইউরোপে ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান নিয়ে আলোচনা হলে সাধারণত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সায়েন্স বা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কথা উঠে আসে। কিন্তু একাধিক আন্তর্জাতিক গবেষণা বলছে ভিন্ন কথা। আগামী দশকে ইউরোপে সবচেয়ে বেশি ও সবচেয়ে স্থায়ী চাহিদা থাকবে শিক্ষক, স্বাস্থ্যসেবা কর্মী, দক্ষ কারিগর ও পরিবহন চালকদের। প্রযুক্তি খাতে চাহিদা বাড়লেও এবং শতাংশের হিসাবে তা দ্রুত বর্ধনশীল হলেও, সংখ্যার বিচারে ও স্থায়িত্বের বিচারে এই সামনের সারির পেশাগুলোই এগিয়ে আছে।
শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আইসিটি
অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (ওইসিডি) চিত্র
ওইসিডি’র ২০২৬ সালের স্কিলস ফর জবস ডেটাবেসে ৩৮টি সদস্য দেশের শ্রমবাজারের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে দেখা যায়, ঘাটতির মাত্রা অনুযায়ী শীর্ষে আছে শিক্ষা পেশাজীবীরা, এরপর স্বাস্থ্য পেশাজীবীরা এবং তৃতীয় অবস্থানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) পেশাজীবীরা।
স্বাস্থ্যসেবার ঘাটতিকে কাঠামোগত বলে অভিহিত করেছে ওইসিডি। কারণ গত দুই দশক ধরে ইউরোপের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে, অন্যদিকে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর অনুপাত বেড়েছে। ফলে নার্স, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সহকারীদের চাহিদা বাড়ছে। কিন্তু সরবরাহ সেই গতিতে বাড়ছে না। শিক্ষকদের ঘাটতিও দীর্ঘমেয়াদি। যদিও কিছু দেশে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে, তবে আজীবন শিক্ষা ও পুনঃপ্রশিক্ষণের চাহিদা বাড়ায় শিক্ষকদের প্রয়োজন কমছে না ।
আইসিটি পেশাজীবীদের ঘাটতি সরাসরি ডিজিটাল রূপান্তর ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিস্তারের সঙ্গে সম্পর্কিত। ওইসিডি উল্লেখ করেছে, যুক্তরাষ্ট্রে চ্যাটজিপিটি চালু হওয়ার পর আইসিটি পেশাজীবীদের ঘাটতি আরও তীব্র হয়েছে। তবে প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে, সফটওয়্যার দক্ষতার সামগ্রিক সরবরাহ ভারসাম্যপূর্ণ দেখালেও তা বিভ্রান্তিকর হতে পারে, কারণ কিছু নির্দিষ্ট পেশায় দক্ষতার ঘাটতি প্রকৃতপক্ষে গুরুতর।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিজস্ব তথ্য : কারিগরি পেশার বিশাল ঘাটতি
ইউরোপীয় ইউনিয়নের EURES নেটওয়ার্ক ২০২৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে ২৮টি দেশের ৪৩৬টি পেশার তথ্য সংগ্রহ করেছে। এর মধ্যে ৪২১টি পেশায় (৯৭%) অন্তত একটি দেশে ঘাটতি রয়েছে। ঘাটতির ধরন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সবচেয়ে গুরুতর ঘাটতি রয়েছে দক্ষ হস্তশিল্প ও কারিগরি পেশা এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে। নির্দিষ্ট পেশার মধ্যে রয়েছে ওয়েল্ডার, ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, ছুতার, মেকানিক, নার্স, চিকিৎসক, বাবুর্চি এবং ওয়েটার।
সবচেয়ে বেশি ঘাটতির সম্মুখীন পেশা হিসেবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চিহ্নিত হয়েছে, যা ঘাটতির বিস্তার ও তীব্রতা উভয় দিক থেকেই শীর্ষে ।
সবুজ রূপান্তরও নতুন ঘাটতি তৈরি করছে। ইউরোপীয় কমিশন ২৪টি পেশাকে চিহ্নিত করেছে যেগুলো সবুজ রূপান্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং একাধিক সদস্য রাষ্ট্রে ঘাটতির সম্মুখীন। এর মধ্যে রয়েছে রেফ্রিজারেশন মেকানিক, পুরকৌশল প্রযুক্তিবিদ এবং ছাদ নির্মাণ কর্মী। শুধু বায়ু ও সৌরশক্তি স্থাপনের লক্ষ্য পূরণ করতে ২০৩০ সালের মধ্যে অতিরিক্ত ১৩০,০০০ থেকে ১৪৫,০০০ দক্ষ কর্মী প্রয়োজন হবে, যার প্রায় ৯০% নির্মাণ ও সেবা খাতে।
পরিবহন খাত : বয়স্ক চালকদের সংকট
সড়ক পরিবহন খাতে ইউরোপের সমস্যা তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত, কিন্তু গুরুতর। EURES ২০২৬ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্থল পরিবহনে ৫৪ লাখ মানুষ কাজ করেন। ২০২৪ সালে ভারী ট্রাক চালকদের ২৮% সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার বেশি কাজ করেছেন, ৭৫% এর বেশি নিয়মিত ক্লান্তিকর শারীরিক ভঙ্গিতে কাজ করেছেন এবং ৭০% এর বেশি মানসিক ক্লান্তি অনুভব করেছেন। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, ভারী ট্রাক চালকদের ৪৩% এর বয়স ৫০ বছরের বেশি, অন্যদিকে ১৫-২৯ বছর বয়সী চালক মাত্র ৯%। বাস ও ট্রাম চালকদের মধ্যে এই অনুপাত আরও খারাপ: ৫০ বছরের বেশি ৫৪%, এবং তরুণ মাত্র ৫% ।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইতিমধ্যে ট্রাক ড্রাইভিং লাইসেন্সের ন্যূনতম বয়স ২১ থেকে ১৮ বছর এবং বাসের জন্য ২৪ থেকে ২১ বছর করার প্রস্তাব করেছে, যাতে তরুণদের আকর্ষণ করা যায়। তবে কাজের পরিবেশ ও মজুরি উন্নত না হলে শুধু বয়সসীমা কমানো যথেষ্ট হবে না।
প্রযুক্তি খাত : দ্রুত বৃদ্ধি, কিন্তু সীমিত আকার
লক্ষণীয় বিষয় হলো, প্রযুক্তি খাতের চাকরির বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি, কিন্তু পরম সংখ্যায় তা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কারিগরি পেশার তুলনায় ছোট। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দক্ষতা পূর্বাভাস (Cedefop) অনুযায়ী, ২০২৩ থেকে ২০৩৫ সালের মধ্যে আইসিটি পেশাজীবী ও প্রযুক্তিবিদদের বার্ষিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ২.৫% হবে । বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বার্ষিক বৃদ্ধি প্রায় ২%, কিছু দেশে ৪% এর বেশি । জনসংখ্যা বার্ধক্যের কারণে স্বাস্থ্য পেশাজীবী, সহযোগী পেশাজীবী ও ব্যক্তিগত সেবা কর্মীদের কর্মসংস্থান বার্ষিক প্রায় ১% হারে বাড়বে ।
অন্যদিকে, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ফিউচার অফ জবস রিপোর্ট ২০২৫ বিশ্বব্যাপী পরম সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী পেশার তালিকায় শীর্ষে রেখেছে কৃষি শ্রমিক, ডেলিভারি ড্রাইভার, সফটওয়্যার ডেভেলপার, নির্মাণ শ্রমিক এবং দোকান বিক্রয়কর্মীকে। যত্নসেবা (নার্সিং পেশাজীবী, সমাজকর্মী, পরামর্শদাতা) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে ।
যে পেশাগুলো কমছে
কোন পেশা বাড়ছে তা বোঝার পাশাপাশি কোন পেশা কমছে তা জানাও গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, নিয়মিত ও পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ — ডেটা এন্ট্রি, রেকর্ড সংরক্ষণ, সাধারণ যান্ত্রিক পরিচালনা — ধীরে ধীরে স্বয়ংক্রিয়করণ বা ডিজিটাল প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বিশ্বব্যাপী তথ্য অনুযায়ী, দ্রুততম হ্রাস পাওয়া পেশাগুলোর মধ্যে রয়েছে ডাক কর্মী, ব্যাংক টেলার, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ক্যাশিয়ার, প্রশাসনিক সহকারী এবং হিসাবরক্ষক। গ্রাফিক ডিজাইনাররাও এই তালিকায় যোগ হয়েছেন, যা জেনারেটিভ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাবকে প্রতিফলিত করে।
বাস্তবতার সীমাবদ্ধতা : জ্বালানি সংকট ও অনিশ্চয়তা
পূর্বাভাস সবসময় বাস্তবে পরিণত হয় না। ইউরোপীয় কমিশনের ২০২৬ সালের এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টস ইন ইউরোপ প্রতিবেদনে সতর্ক করা হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের কারণে জ্বালানির দাম বাড়লে ২০২৬ সালে ইউরোপে প্রত্যাশিত কর্মসংস্থান ৪,৪০,০০০ কম সৃষ্টি হতে পারে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত খাতগুলো হলো উৎপাদন, পরিবহন, নির্মাণ এবং ছোট খুচরা ব্যবসা — যা ঠিক সেই খাত যেখানে কারিগরি পেশার ঘাটতি সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ, কাঠামোগত ঘাটতি এবং চক্রীয় মন্দা একইসঙ্গে বিদ্যমান, যা আগামী দশকে ইউরোপীয় শ্রমবাজারের একটি মূল বৈপরীত্য।
পরিশেষ
আগামী দশকে ইউরোপে সবচেয়ে বেশি চাহিদাসম্পন্ন চাকরি খুঁজলে উত্তরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রকৌশলী নয়, বরং যে কাজগুলো হাতে করতে হয় এবং মানুষের যত্ন নিতে হয় সেগুলোই আসবে। শিক্ষক, নার্স, ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার, ট্রাক চালক — এই পেশাগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো : সম্পূর্ণ দূরবর্তীভাবে করা যায় না, স্বয়ংক্রিয়করণে সহজে প্রতিস্থাপন করা যায় না এবং সমগ্র ইউরোপে দীর্ঘমেয়াদে এদের সংখ্যা অপর্যাপ্ত থাকবে।
যারা ইউরোপের শ্রমবাজারে প্রবেশ করতে চান, তাদের জন্য ভাষা দক্ষতা (বিশেষত জার্মান ও নর্ডিক ভাষা), পেশাগত যোগ্যতার পারস্পরিক স্বীকৃতি এবং ঘাটতিপূর্ণ পেশার জন্য দ্রুত ভিসা প্রক্রিয়া — এই বিষয়গুলো হয়তো সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা অনুসরণ করার চেয়ে বেশি বাস্তব। ইউরোপের আরও একজন পাইথন লিখতে জানা মানুষের অভাব নেই; বরং যে কাজগুলো করতে হবে তা হলো বার্ধক্যজনিত সমাজে বয়স্কদের যত্ন নেওয়া, জ্বালানি রূপান্তরে বিদ্যুৎ গ্রিড স্থাপন করা এবং সরবরাহ শৃঙ্খলে স্টিয়ারিং হুইল ধরে রাখা।