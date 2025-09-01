পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে নৌকাডুবি, নিহত ৭০ অভিবাসী

আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ৭০ জন অভিবাসনপ্রত্যাশী নিহত হয়েছেন। মাত্র ১৬ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে৷ নৌকাডুবির এই ঘটনায় আরো অন্তত ৩০ জন নিহত হয়ে থাকতে পারেন বলেও ধারণা করা হচ্ছে৷
সাগরতীরের দেশ মৌরিতানিয়া এবং গাম্বিয়া সরকারের শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছে৷
নৌকার যাত্রীরা সবাই অভিবাসনপ্রত্যাশী। সাগরপথে নৌকায় করে তারা ইউরোপের পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন বলে জানা গেছে।
গাম্বিয়া সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, নৌকাটিতে মোট ১৫০ জন যাত্রী ছিলেন৷ এরমধ্যে ১৬ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে৷ উদ্ধারকৃতদের উদ্ধৃতি দিয়ে মৌরিতানিয়া সরকার জানিয়েছে, নৌকাডুবিতে অন্তত একশ জন নিহত হয়ে থাকতে পারেন৷
নৌকায় থাকা যাত্রীরা মূলত গাম্বিায়া এবং সেনেগালের নাগরিক৷ গাম্বিয়া থেকে যাত্রা করে নৌকাটি বুধবার রাতে মৌরিতানিয়ার উপকূলে এসে ডুবে যায়৷ খবর পেয়ে মৌরিতানিয়া উপকূলরক্ষীরা উদ্ধারে এগিয়ে আসে৷
পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলো থেকে সাগর পাড়ি দিয়ে প্রায়ই অভিবাসনপ্রত্যাশীরা ইউরোপের পৌঁছানোর চেষ্টা করে থাকেন৷ এটি অনিয়মিত অভিবাসনের একটি বিপজ্জনক যাত্রাপথ বলে বিবেচিত৷ সমুদ্রপথে প্রায়ই এমন দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়৷মূলত সাইপ্রাস এবং স্পেন পৌঁছানোর লক্ষ্যেই এমন ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা করেন অভিবাসনপ্রত্যাশীরা৷
গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ সালে এই পথ দিয়ে যাত্রা করে মোট ৪৬ হাজার অভিবাসনপ্রত্যাশী স্পেনের ক্যানারি দ্বীপে পৌঁছেছেন৷ সেসময় ১০ হাজারের বেশি মানুষ দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৷ নিহতের এই সংখ্যা ২০২৩ সালের তুলনায় ৫৮ ভাগ বেশি ৷
এমন ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা করা থেকে বিরত থাকতে নিজ দেশের নাগরিকদের অনুরোধ জানিয়েছে গাম্বিয়ার পরররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়৷
সূত্র: ইনফোমাইগ্রেন্টস।