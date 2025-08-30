Close Menu
    ফিফা প্রকাশিত র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে ব্রাজিল

    নারী-পুরুষ ফুটবলের মতো ফুটসালেও আলাদা করে র‍্যাংকিং প্রকাশ করে ফিফা। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সবশেষ র‍্যাংকিং প্রকাশ করেছে। ফুটসালের নারীদের তালিকায় শীর্ষে আছে ব্রাজিল। বাংলাদেশ নারী দল এক ধাপ পিছিয়ে নেমে গেছে ৪৪ নম্বরে। প্রতিবেশী ভারতের অবস্থান ৮৭তম।

    বাংলাদেশের মেয়েরা প্রথমবার ফুটসালে নাম লেখায় ২০১৮ সালে থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত নারী এশিয়ান কাপে। সেই আসরে ভিয়েতনাম, চাইনিজ তাইপে ও মালয়েশিয়ার কাছে হেরে গ্রুপ পর্বেই বিদায় নেয় তারা। সেটিই ছিল তাদের প্রথম ও একমাত্র আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণ।

    অন্যদিকে বাংলাদেশ পুরুষ ফুটসাল দল এখনো ফিফা র‌্যাংকিংয়ের বাইরে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে কোনো ম্যাচ খেলেনি বলেই তালিকায় জায়গা হয়নি। তবে ফেডারেশন ইতোমধ্যেই দল গঠন করেছে এবং ইরান থেকে কোচও এনেছে।

    বিশ্বে ফুটসালে ক্রমেই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে । র‌্যাংকিংয়ের শীর্ষে থাকা ব্রাজিলের পর দ্বিতীয় স্পেন, তৃতীয় পর্তুগাল, চারে থাইল্যান্ড, পাঁচে জাপান। সেরা দশের বাকি দলগুলো হলো আর্জেন্টিনা (৬), ইতালি (৭), কলম্বিয়া (৮), ইরান (৯) ও রাশিয়া (১০)।

