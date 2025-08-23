বিদেশে পড়তে যাওয়ার আগে ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ করণীয়

বিদেশে উচ্চশিক্ষা। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থী বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য পাড়ি জমাতে চান। তবে চাইলে হুট করে বিদেশে পড়তে যাওয়া যায় না। এজন্য অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি নিতে হয়। কিন্তু সঠিক তথ্য ও প্রস্তুতির অভাবে অনেকেই শেষ মুহূর্তে হাল ছেড়ে দেন। তাছাড়া নানা জনের নানান মত শুনে বিভ্রান্তিতে পড়ার সম্ভাবনা তো থাকেই।
তাই দেশের বাহিতে পড়তে যাওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চাইলে আগে থেকেই পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি নেয়া জরুরি।
বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী, নথিপত্র ঠিক করা থেকে শুরু করে ভাষা পরীক্ষা, বাজেট পরিকল্পনা—সবকিছু ধাপে ধাপে সম্পন্ন করলে ভর্তি ও ভিসাপ্রক্রিয়া সহজ হয়।
বিদেশে পড়তে যাওয়ার আগে যেসব বিষয় খেয়াল রাখা উচিত—
সার্টিফিকেটের নাম
আপনার নাম এবং পিতামাতার নামের সঙ্গে মিল রেখে সার্টিফিকেটে কোনো ভুল থাকলে তা সংশোধন করবেন। হতে পারে নামের বানানে ভুল বা অন্য কিছু। এ সময়ে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন আপনার পিতামাতার ভোটার আইডিতে যে নাম আছে ওই নামই যেন সার্টিফিকেটে থাকে। মোট কথা আপনার জন্মসনদ, সার্টিফিকেটে বাবা-মায়ের এনআইডি অনুযায়ী নাম থাকতে হবে।
পাসপোর্ট তৈরি
পাসপোর্ট তৈরির সময় পূর্বের সার্টিফিকেটের মতো নাম এবং স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানার দিকে খেয়াল রাখবেন। এমন যেন না হয় জন্মসনদে আছে বর্তমান ঠিকানা বরিশাল কিন্তু পাসপোর্টে কোনোভাবে এসেছে নোয়াখালী।
১ ও ২ নম্বর পয়েন্টে কোনোভাবে ভুল হলে এগুলো সংশোধন করে নিতে হবে। আপনি বিদেশে পড়তে যান বা না যান এমনিতেই এটি জরুরি এবং সংশোধনও একটু সময়সাপেক্ষ বিষয়।
সার্টিফিকেট
স্নাতক প্রোগ্রামে পড়তে যেতে চাইলে এসএসসি, এইচএসসির নম্বরপত্র ও সার্টিফিকেট বোর্ড থেকে সংগ্রহ এবং স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে পড়তে যেতে চাইলে অনার্সের সার্টিফিকেট নিজ সংগ্রহে রাখতে হবে।
সার্টিফিকেট সত্যায়ন
সার্টিফিকেট সংগ্রহের পর এগুলো শিক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সত্যায়িত করতে হবে।
আইইএলটিএসের প্রস্তুতি
আইইএলটিএস পরীক্ষার প্রিপারেশনটা একটু আগে থেকেই নেওয়া ভালো, কারণ অনেকের কাঙ্খিত স্কোর তুলতে অনেক বেশি সময় লেগে যায় এবং এই সময়ের কারণে, অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন মিস করে ফেলেন, যার জন্য এডুকেশন গ্যাপ বেড়ে যায় ও ভিসা পাওয়া কঠিন হয়ে যায়।
অন্যান্য পরীক্ষা
স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনার ইচ্ছা থাকলে আন্ডার-গ্র্যাজুয়েটের স্টুডেন্টদের জন্য SAT/ACT পরীক্ষা এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য GRE/GMAT পরীক্ষার প্রস্তুতি আগে থেকে নেওয়া ভালো।
রেকমেন্ডেশন লেটার
আপনার পরিচিত বা যেসব শিক্ষক আপনাকে ভালো জানেন, তাদের মধ্য থেকে দুজন শিক্ষকের রেকমেন্ডেশন লেটার সংগ্রহ করে রাখতে হবে।
SOP লেখার প্রিপারেশন
বিদেশে স্টুডেন্ট ভিসা পাওয়ার জন্য SOP লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির প্রিপারেশন অনেক আগে থেকেই নেওয়া ভালো। কীভাবে আপনি এটা লিখবেন, এর জন্য অভিজ্ঞ ভাইদের সহযোগিতা নেওয়া বা বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপ বা অন্য কোথাও থেকে সহযোগিতা নেওয়া ও নিজের মতো করে এটার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া যাতে SOP ভাষাটা নিজের মতো করে হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় খোঁজা
ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে মিল রেখে আপনি যে দেশে পড়তে যেতে চাচ্ছেন ওই দেশের মিনিমাম পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজে বের করে রাখা এবং যে সাবজেক্টে পড়তে যেতে চাচ্ছেন ওই সাবজেক্টটা যেন আপনার পূর্বের পড়া সাবজেক্টের সঙ্গে মিলে যায়।
ধরুন আপনি সায়েন্স থেকে এইচএসসি পাস করছেন সুতরাং আপনাকে এমন কোনো সাবজেক্টই পরবর্তীতে চয়েজ করতে হবে যেটা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে মিলে যায় বা ব্যবসায় শিক্ষা বিষয় থেকে আগে পড়াশোনা করে থাকলে এমন সাবজেক্ট পছন্দ করতে হবে সেটা যেন ব্যবসা শিক্ষার সঙ্গে মিল থাকে।
বাজেট
আপনার পছন্দের শহরসহ সব বিষয় মাথায় রেখে মিনিমাম পাঁচটা বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ আগে থেকে পছন্দ করে রাখা এবং স্কলারশিপ ব্যতীত বাইরের দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য যেতে চাইলে টিউশন ফি, বিমান ভাড়া, ব্লক মানিসহ অন্যান্য বিষয়ের তালিকা করে একটি নিজস্ব বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।
আবেদনের সময়
আপনি যেসব বিশ্ববিদ্যালয় পছন্দ করবেন সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনের ডেডলাইনের দিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং সে অনুযায়ী আগে থেকেই আবেদন করতে হবে।
ভলান্টিয়ার সংগঠনে যুক্ত
আপনি যদি খুব সহজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন করে সিলেক্ট হতে চান বা স্কলারশিপ পেতে চান এবং সহজেই ভিসা পেতে চান তাহলে কিছু ভলান্টিয়ার সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে এবং তার যথেষ্ট প্রমাণও সংগ্রহ করে রাখতে হবে।
রান্না শিখে রাখা
বিদেশে গেলে বেশির ভাগ সময় আপনাকে নিজেকে নিজের রান্না করে খেতে হবে, সুতরাং আগে থেকেই দেশ থেকে রান্না শিখে যাওয়া ভালো।
ড্রাইভিং স্কিল
যদি সম্ভব হয় ড্রাইভিং শেখা তাহলে শিখে ফেলুন, ড্রাইভিং লাইসেন্স তৈরি করে রাখুন এবং যদি আরও সম্ভব হয় তাহলে ইন্টারন্যাশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স তৈরি করে রাখতে পারেন।
কম্পিউটার স্কিল
যদি সম্ভব হয় তাহলে কম্পিউটারে নিজের স্কিল দেশ থেকে আপগ্রেড করে যান। যেমন: মাইক্রোসফট অফিসের (ওয়ার্ড, পাওয়ারপয়েন্ট) কাজ শেখা এবং সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে রাখতে পারেন—এটা বিদেশে আপনাকে অনেক সাপোর্ট দেবে।