‘প্রিন্স’ রূপে ধরা দিলেন শাকিব খান

ছোট-বড় বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একদল মানুষ। তাদের মাঝেই একজন দুহাতে দুই পিস্তল নিয়ে প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছেন আরও একজন। আবসা আলোয় চারপাশে দেখা যাচ্ছে রাজধানী ঢাকার ম্যাপ।
যেখানে উল্লেখ আছে উত্তরা, আশকোনা, বাড্ডা, গাবতলি, মোহাম্মদপুর, কাফরুল, কারওয়ান বাজার, শাঁখারিবাজার, গেণ্ডারিয়া এলাকার নাম।
এমন অববয়ে প্রকাশিত হয়েছে মেগাস্টার শাকিব খান অভিনীত নতুন সিনেমার নাম ঘোষণার পোস্টার। জানানো হয়েছে, এই সিনেমাটির নাম প্রিন্স, যার ট্যাগলাইন ওয়ান্স আপন অ্যা টাইম ঢাকা। প্রকাশিত পোস্টার পোস্ট করে বলা হচ্ছে, ঘোষণা হলো এক নতুন অধ্যায়ের – শহর চিনবে তার আসল নায়ককে।
প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ক্রিয়েটিভ ল্যাড শাকিবকে নিয়ে প্রিন্স সিনেমার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো সিনেমা প্রযোজনায় নেমেছে। শিরিন সুলতানার প্রযোজনায় সিনেমাটি নির্মাণ করতে যাচ্ছেন আবু হায়াত মাহমুদ। এটি হতে যাচ্ছে নির্মাতার প্রথম সিনেমা, এর আগে তিনি শতাধিক ফিকশন ও ডকু ফিল্ম নির্মাণ করেছেন।
নির্মাতা আবু হায়াত মাহমুদ আগেই জানিয়েছেন, গুলিস্তান টু গুলশান সব ধরনের দর্শকের উপভোগের কথা মাথায় রেখে লার্জার দ্যান লাইফ স্কেলে সিনেমাটি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। এটি ৯০ দশকের ঢাকাকে কেন্দ্র করে একটি গল্প, যেখানে ক্রাইম, লাভ-অ্যাকশন-ইমোশন, ফ্যামিলি ড্রামা সবকিছুই থাকবে।
‘প্রিন্স’ সিনেমাতে শাকিব ছাড়াও কারা থাকবেন সেটি চূড়ান্ত হয়নি। চলতি বছরে শেষে সিনেমাটির শুটিং হওয়ার কথা রয়েছে দেশের বাইরে, মুক্তি পাবে আগামী ঈদুল ফিতরে।