    অর্থনীতি

    আগস্টের ২০ দিনে প্রবাসী আয় ২০ হাজার কোটি টাকা

    অর্থনীতি 1 Min Read
    রেমিট্যান্স
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »
    রেমিট্যান্স

    চলতি মাসের (আগস্ট) ২০ দিনে প্রবাসীরা ১৬৪ কোটি ২০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। প্রতি ডলার ১২২ টাকা ধরে যার পরিমাণ ২০ হাজার ৩২ কোটি ৪০ লাখ টাকা। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক ও সহকারী মুখপাত্র শাহরিয়ার সিদ্দিক এ তথ্য জানান।

    চলতি মাসের প্রথম ২০ দিনে আসা রেমিট্যান্স গত বছরের একই সময়ের চেয়ে ১১ কোটি ২০ ডলার বেশি। গত বছরের একই সময়ে রেমিট্যান্স এসেছিল ১৫৩ কোটি ডলার।

    এদিকে, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে আগস্টের ২০ তারিখ পর্যন্ত ৪১২ কোটি ডলার রেমিট্যান্স এসেছে দেশে। গত বছরের একই সময়ে এসেছিল ৩৪৪ কোটি ৩০ লাখ ডলার। সে হিসাবে আলোচ্য সময়ে রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি প্রায় ২০ শতাংশ।

    এর আগে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম মাসে (জুলাই) দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৪৭ কোটি ৭৯ লাখ ১০ হাজার ডলার। টাকায় যার পরিমাণ ৩০ হাজার ২৩৯ কোটি টাকা।

    উল্লেখ্য, গত অর্থবছরের (২০২৪-২৫) মার্চ মাসে সর্বোচ্চ ৩২৯ কোটি ডলারের রেমিট্যান্স দেশে এসেছিল, যা ছিল বছরের রেকর্ড। 

    এ ছাড়া পুরো অর্থবছরে (২০২৪-২৫) রেমিট্যান্স এসেছিল ৩০ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছিল ২৩ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার।

