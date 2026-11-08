পোশাক খাতে সংকট ও ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা : টিকে থাকার লড়াইয়ে বাংলাদেশ

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি তৈরি পোশাক শিল্প বর্তমানে এক অভূতপূর্ব ও বহুমাত্রিক কাঠামোগত সংকটের মুখোমুখি। দেশের অভ্যন্তরে কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদের আশঙ্কাজনক সংকোচন এবং সাম্প্রতিক শ্রমিক অসন্তোষের মতো অভ্যন্তরীণ ধাক্কা আমাদের প্রধান রপ্তানি খাতটিকে একটি নাজুক অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে।
দীর্ঘমেয়াদী সামষ্টিক অর্থনৈতিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অভ্যন্তরীণ শিল্প-উৎপাদন উপযোগী প্রাথমিক প্রাকৃতিক সম্পদের প্রায় ৮৭% অবক্ষয় ঘটেছে। ২০২৩ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত সম্পদ হ্রাসের বার্ষিক গতি কিছুটা শ্লথ হলেও, কাঁচামালের মোট আর্থিক মূল্য ৪৩ বিলিয়ন ডলার থেকে আশঙ্কাজনকভাবে কমে ৩৭ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে। এই ৬ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি আমাদের সাপ্লাই-চেইন বা সরবরাহ শৃঙ্খলে একটি স্থায়ী প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রতিক আইনশৃঙ্খলা ও অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা। যার ফলে মাত্র ৭২ ঘণ্টার ব্যবধানে দেশজুড়ে ৬৯০টি তৈরি পোশাক কারখানা সাময়িক বন্ধের মতো চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে চূড়ান্ত উত্তরণের এই ক্রান্তিলগ্নে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের এই কৌশলগত দুর্বলতাকে কাজে লাগাচ্ছে আমাদের নিকটতম আঞ্চলিক প্রতিযোগী দেশগুলো।
বৈশ্বিক অর্ডার স্থানান্তর এবং আঞ্চলিক সুবিধাভোগী
গার্মেন্টস শিল্পের সাম্প্রতিক এই সরবরাহ ব্যবস্থার অস্থিতিশীলতা পশ্চিমা ক্রেতা ও ব্র্যান্ডগুলোর আস্থা ব্যাপকভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। শিল্পোদ্যোক্তা ও বাণিজ্য সংগঠনগুলোর তথ্য অনুযায়ী, এই অস্থিতিশীলতার সুযোগে বাংলাদেশ থেকে আনুমানিক ২ বিলিয়ন (২০০ কোটি) ডলারের আন্তর্জাতিক ক্রয়াদেশ হাতছাড়া হয়ে গেছে। এই বিশাল অর্ডারগুলো রাতারাতি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিকল্প উৎপাদন কেন্দ্র যেমন— ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও ভিয়েতনামে স্থানান্তরিত হয়েছে।
পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশের এই সরবরাহ সংকটের সুযোগে ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের নিটওয়্যার রাজধানী খ্যাত ‘তিরুপুর’ অঞ্চলে মাত্র দুই সপ্তাহের মধ্যে নতুন অর্ডারের প্রবাহ ৪৫০ কোটি রুপি ছাড়িয়ে গেছে। একই সময়ে ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের অন্যতম প্রধান শিল্পনগরী ‘নয়ডা’-র পোশাক উৎপাদন কেন্দ্রগুলো বিশ্ববিখ্যাত ফাস্ট-ফ্যাশন ব্র্যান্ড ‘জারা’ (Zara) থেকে ১,৫০০-এর বেশি দ্রুত-সরবরাহযোগ্য অর্ডার লুফে নিয়েছে।
শুল্ক সুবিধা ও আসন্ন শুল্ক যুদ্ধের সমীকরণ
ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের চেয়ে বাংলাদেশের যে বিপুল রপ্তানি আধিপত্য ছিল—যার ফলে পোশাক রপ্তানি আয়ে ভারত এখনো বাংলাদেশের চেয়ে প্রায় ১৬ বিলিয়ন ডলার পিছিয়ে রয়েছে— তার মূল ভিত্তি কেবল সস্তা শ্রম ছিল না। বরং ছিল আমাদের বিশেষ শুল্ক সুবিধা। ইউরোপীয় ইউনিয়নের Generalized Scheme of Preferences (GSP) এর অধীনে বাংলাদেশ Everything But Arms (EBA) সুবিধার মাধ্যমে ০% শুল্কমুক্ত (Duty-free) সুবিধা উপভোগ করে। বিপরীতে, ভারত থেকে পণ্য আমদানি করতে ইউরোপীয় ব্র্যান্ডগুলোকে ৪% থেকে ১৮% পর্যন্ত উচ্চ আমদানি শুল্ক দিতে হয়।
তবে এই সুরক্ষাকবচ বর্তমানে দুটি বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি :
১. ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) : ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এটি বাস্তবায়িত হলে ভারতও ইউরোপের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পেয়ে যাবে, যা বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগিতামূলক সুবিধাটি এক নিমেষে বিলুপ্ত করবে।
২. অভ্যন্তরীণ উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি : দেশের ভেতরের নানামুখী নীতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক অব্যবস্থাপনা এবং অপচয়ের কারণে প্রতি উৎপাদন চক্রে (Production Cycle Metric) প্রায় ২২,০০০ থেকে ২৩,০০০ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত পরোক্ষ ব্যয় যুক্ত হচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশের পণ্যের এফওবি (FOB) মূল্য কৃত্রিমভাবে বেড়ে ভারতের উৎপাদন খরচের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। শুল্ক সুবিধা উঠে গেলে এবং উৎপাদন খরচ ভারতের সমান হলে, পশ্চিমা ক্রেতারা ভারতের উন্নত ও স্বয়ংক্রিয় সাপ্লাই-চেইনের দিকেই ঝুঁকবেন।
তথ্যযুদ্ধ ও ডিজিটাল প্রোপাগান্ডা
আন্তর্জাতিক বাজারে তৈরি পোশাকের অর্ডার শুধু সস্তা মূল্যের ওপর নির্ভর করে না। বরং দেশের সামগ্রিক ভাবমূর্তি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং পরিবেশগত কমপ্লায়েন্সের ওপর সমানভাবে নির্ভর করে। আন্তর্জাতিক ফ্যাক্ট-চেকিং নেটওয়ার্ক এবং গুজব স্ক্যানারগুলোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ থেকে ২০২৬ সালের অন্তর্বর্তী সময়ে বাংলাদেশের শিল্প খাতকে টার্গেট করে বিশ্বমঞ্চে কমপক্ষে ১৪৮টি সুসংগঠিত বিভ্রান্তিকর প্রচার এবং এআই (AI) দ্বারা তৈরি ভুয়া কনটেন্ট ছড়ানো হয়েছে।
আন্তর্জাতিক কিছু ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রান্তিক ও সাব-কন্ট্রাক্টিং পর্যায়ের কিছু দুর্বল কারখানার জরাজীর্ণ চিত্র এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে, যেন পশ্চিমা ক্রেতারা মনে করেন ‘Made in Bangladesh’ মানেই একটি অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে তৈরি পণ্য। এই ধরনের পরিকল্পিত প্রোপাগান্ডা ও উসকানি আমাদের জাতীয় লজিস্টিকস করিডোরকে একটি অস্তিত্ব সংকটে ফেলার গভীর আন্তর্জাতিক কৌশল।
গবেষকের দৃষ্টিতে সংকট উত্তরণের কৌশলগত সুপারিশমালা
স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশ ২০২৯ সাল পর্যন্ত ইউরোপের বাজারে এই বিশেষ শুল্কমুক্ত সুবিধা ধরে রাখতে পারবে। এই অন্তর্বর্তীকালীন বাফার সময়কে কাজে লাগিয়ে রাষ্ট্র ও নীতিনির্ধারকদের অবিলম্বে নিম্নোক্ত দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে :
- দীর্ঘমেয়াদী কাঁচামাল ব্যাংক ও জ্বালানি নিরাপত্তা: অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় মোকাবিলায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পোশাক খাতের জন্য বিকল্প কাঁচামাল ব্যাংক ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবেশবান্ধব জ্বালানি রিজার্ভ তৈরি করতে হবে।
- আগ্রাসী বাণিজ্য কূটনীতি: ২০২৯ সালের পরেও যেন ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে ০% বা ন্যূনতম শুল্কে পণ্য রপ্তানি করা যায়, সেজন্য এখনই ইইউ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (CEPA) বা বিশেষ বাণিজ্য ব্যবস্থার জন্য কার্যকর কূটনৈতিক আলোচনা শুরু করতে হবে।
- কাউন্টার-ব্র্যান্ডিং ক্যাম্পেইন: আন্তর্জাতিক প্রোপাগান্ডা নস্যাৎ করতে বাংলাদেশের বিশ্বখ্যাত এবং বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক LEED-certified গ্রিন ফ্যাক্টরি থাকার গৌরবময় বাস্তব চিত্র আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে।
- প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধ-নিষ্পত্তি কাঠামো: শিল্পাঞ্চলগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষ বা যেকোনো ধরনের অসন্তোষ দ্রুত নিরসনের জন্য একটি স্বাধীন, দ্রুত কার্যকর এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিরোধ-নিষ্পত্তি বোর্ড গঠন করতে হবে, যেন তা কোনোভাবেই কারখানা বন্ধ বা আন্তর্জাতিক অর্ডার বাতিলের পর্যায়ে না যায়।
সর্বোপরি, বৈশ্বিক এই তথ্যযুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক সমীকরণের পরিবর্তনের মুখে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প রক্ষা করা এখন আর কেবল ব্যবসায়িক লাভ-ক্ষতির বিষয় নয়। এটি সরাসরি দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার লড়াই।
— লেখক: গবেষক ও বিশ্লেষক
(ইয়ামাতো সিঙ্গাপুর প্রাঃ লিমিটেড, বাংলাদেশ লিয়াঁজন অফিস)