পোশাকশিল্প এলাকায় কর্মচাঞ্চল্য : কাজে ফিরেছেন শ্রমিকরা

টানা কয়েক দিনের শ্রমিক অসন্তোষ, বিক্ষোভ ও সংঘর্ষের পর সাভার-আশুলিয়া ও গাজীপুরে তৈরি পোশাকশিল্প এলাকায় কর্মচাঞ্চল্য ফিরতে শুরু করেছে। এদিকে আজ সোমবার মজুরি বোর্ডের দ্বিতীয় বৈঠক বসছে।
সাপ্তাহিক ও সাধারণ ছুটি শেষে রোববার সকাল থেকে অধিকাংশ কারখানায় কাজে যোগ দিয়েছেন শ্রমিকরা। উৎপাদন কার্যক্রমও চলেছে স্বাভাবিকভাবে। তবে শ্রমিকদের বিক্ষোভের মুখে আশুলিয়ার প্রায় ২০টি কারখানায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। আরও চারটি কারখানায় শ্রমিকরা কর্মবিরতি পালন করেন।
রোববার সকালে আশুলিয়ার জামগড়া, নরসিংহপুর, জিরাবো, বাইপাইল, নিশ্চিন্তপুর, কাঠগড়া, শিমুলিয়াসহ সাভারের বিভিন্ন শিল্প এলাকা ঘুরে দেখা যায়, নির্ধারিত সময়েই শ্রমিকরা কর্মস্থলে প্রবেশ করছেন। অধিকাংশ কারখানার ফটকে শ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল স্বাভাবিক। কারখানার ভেতরে উৎপাদন কার্যক্রম চালাতে দেখা গেছে।
গাজীপুরের জেলা প্রশাসক নূরুল করিম ভূঁইয়া জানান, প্রায় শতভাগ কারখানায় শ্রমিকরা কাজে যোগ দিয়েছেন। ঢাকা-টাঙ্গাইল ও ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কসহ গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। শিল্প পুলিশ-২-এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আমজাদ হোসাইন বলেন, শ্রমিকরা শান্তিপূর্ণভাবে কাজে ফিরেছেন।
মজুরি বোর্ডের দ্বিতীয় বৈঠক আজ
তৈরি পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মাসিক মজুরির পরিমাণ কত হওয়া উচিত– এ ব্যাপারে পৃথক লিখিত প্রস্তাব দেবে মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষ। পোশাক খাতের সব পদে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে গঠিত ‘নিম্নতম মজুরি বোর্ড’-এর দ্বিতীয় বৈঠক আজ সোমবার এ প্রস্তাব দেওয়া হবে। রাজধানীর সেগুনবাগিচায় মজুরি বোর্ডের কার্যালয়ে বেলা ১১টায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বৈঠকে আরও দুজন সদস্য মজুরি বোর্ডে অর্ন্তভুক্ত করা হবে।