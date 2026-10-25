জাপানের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির সম্ভাবনা বাড়ছে

জাপানের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির সম্ভাবনা বাড়ছে। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেশটিতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির অংশ বাড়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।
২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশের মোট তৈরি পোশাক রপ্তানিতে জাপানের অংশ বেড়ে ৩ দশমিক ২৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা গত চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন মাসে বাংলাদেশ জাপানে ৩৪ কোটি ৩৬ লাখ ৫০ হাজার ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ সময়ে বাংলাদেশের মোট তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে ১ হাজার ৫৮ কোটি ডলারের। এর মধ্যে জাপানের বাজারের অংশ ছিল ৩ দশমিক ২৫ শতাংশ।
সাম্প্রতিক এই অগ্রগতি জাপানের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বাড়ানোর সম্ভাবনাকে সামনে এনেছে। তবে গত কয়েক অর্থবছরের পরিসংখ্যান বলছে, দেশটিতে রপ্তানির পরিমাণ ওঠানামা করেছে এবং বাংলাদেশের মোট তৈরি পোশাক রপ্তানিতে জাপানের অংশ এখনো সীমিত।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাপানে ১১৫ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছিল। পরের অর্থবছর, অর্থাৎ ২০২৩-২৪ সালে, রপ্তানি ৫ দশমিক ৮ শতাংশ কমে ১০৯ কোটি ডলারে নেমে আসে। তবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রপ্তানি আবার ৯ দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে ১১৯ কোটি ডলারে পৌঁছায়।
এরপর ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জাপানে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি ৪ দশমিক ৩ শতাংশ কমে ১১৩ কোটি ডলারে দাঁড়ায়। একই অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট তৈরি পোশাক রপ্তানি ১ দশমিক ৬ শতাংশ কমে ৩ হাজার ৮৭০ কোটি ডলারে নেমে আসে। ফলে মোট রপ্তানিতে জাপানের অংশ কমে ২ দশমিক ৯৩ শতাংশ হয়।
অর্থাৎ, গত কয়েক বছরে জাপানে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির পরিমাণে উল্লেখযোগ্য ওঠানামা থাকলেও মোট রপ্তানিতে দেশটির অংশ ৩ শতাংশের কাছাকাছি রয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের ৩ দশমিক ২৫ শতাংশের হিসাব এ ক্ষেত্রে নতুন অগ্রগতির ইঙ্গিত দিচ্ছে।