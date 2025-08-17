Close Menu
    অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ১৬ দল চূড়ান্ত

    বিশ্বকাপের ১৬ দল

    প্রতি দুই বছর অন্তর বসে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের আসর। সেই ধারাবাহিকতায় ২০২৬ সালেও অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যুব বিশ্বকাপ, যেখানে ১৬ দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। আগামী বছর নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়ের মাঠে গড়াবে এই আসর।

    এবার প্রথমবারের মতো ১০ থেকে প্রতিযোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে ১৬ করা হয়েছে। সেমিফাইনাল ও ফাইনালসহ মোট ৪১টি ম্যাচ মাঠে গড়াবে।

    বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দল আগেই নিশ্চিত করেছে মূল পর্বে জায়গা। ২০২৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে শীর্ষ দশ দলের একটি ছিল বাংলাদেশ। তাই নতুন করে তরুণ টাইগারদের বাছাইপর্ব খেলতে হয়নি।

    সরাসরি সুযোগ পাওয়া দলগুলো হলো- জিম্বাবুয়ে (স্বাগতিক), বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারত, আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

    আঞ্চলিক বাছাই থেকে উঠে আসা পাঁচ দল- তানজানিয়া (আফ্রিকা অঞ্চল), যুক্তরাষ্ট্র (আমেরিকা অঞ্চল), আফগানিস্তান (এশিয়া অঞ্চল), জাপান (পূর্ব এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল) ও স্কটল্যান্ড (ইউরোপ অঞ্চল)।

    এবার দলগুলোকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে সেরা তিন দল যাবে সুপার-সিক্স পর্বে। সেখান থেকে নির্ধারিত হবে সেমিফাইনাল ও ফাইনালিস্টরা।

    তবে এখনো গ্রুপ ভাগাভাগি হয়নি। তাই বাংলাদেশ কোন গ্রুপে পড়বে এবং তাদের প্রতিপক্ষ কারা হবে তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে ড্র অনুষ্ঠানের জন্য।

