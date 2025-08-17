Close Menu
    অবৈধ অভিবাসনের শা‌স্তি নিয়ে যা জানালো মা‌র্কিন দূতাবাস

    মা‌র্কিন দূতাবাস
    মা‌র্কিন দূতাবাস

    অবৈধ অভিবাসনের ফলে সম্ভাব‌্য কি কি শা‌স্তি হতে পারে সে বিষয়ে জা‌নিয়েছে ঢাকার মা‌র্কিন দূতাবাস। এক্ষেত্রে আটক, নির্বাসন ও ভবিষ্যতে ভিসা পাওয়ার অযোগ্যতার কথা বলা হয়েছে।

    রোববার (১৭ আগস্ট) মার্কিন দূতাবাসের ফেসবুক পেজে অবৈধ অভিবাসন সংক্রান্ত এক সচেতনমূলক বার্তায় বিষয়টি জানানো হয়েছে।

    বার্তায় বলা হয়েছে, অবৈধ অভিবাসন একটি গুরুতর অপরাধ, যার ফলাফল হতে পারে আটক, নির্বাসন এবং ভবিষ্যতে ভিসা পাওয়ার অযোগ্যতা।

    ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ এই যাত্রা আপনাকে জেলখানায় নিয়ে যেতে পারে অথবা আপনার রেকর্ডে স্থায়ী দাগ রেখে আপনি যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন সেখানে ফিরিয়ে দিতে পারে।

