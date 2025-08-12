প্রথম উচ্চ ক্ষমতার ইলেকট্রিক বাইক আসছে হোন্ডার

হোন্ডা। বাইক জগৎতে বহুল পুরানত একটি নাম। বাইক প্রেমীদের কাছে এই হোন্ডা নামটি অনেক পছন্দের। তবে এতদিন জ্বালানী চালিত বাইক তৈরি করলেও প্রতিষ্ঠানটি প্রথম বারের মতো উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বৈদ্যুতিক বাইক নিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে।
২০২৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর এই মডেলের বিশ্বব্যাপী উন্মোচন অনুষ্ঠিত হবে। এটি হোন্ডার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ, যার মাধ্যমে এই দশকের শেষের মধ্যে একাধিক বৈদ্যুতিক দুইচাকার যান বাজারে আনা হবে।
ডিজাইন ও ক্ষমতা: EV Fun ধারণা থেকে অনুপ্রেরণা
টিজারে বাইকটির নকশা পূর্বে প্রদর্শিত EV Fun ধারণা মডেলের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত। এই কনসেপ্ট মডেলের পারফরম্যান্স ছিল ৫০০ সিসি পেট্রোল বাইকের সমতুল্য, যেখানে প্রায় ৫০ ঘোড়াশক্তি শক্তি এবং বৈদ্যুতিক মোটরের তাৎক্ষণিক শক্তি প্রাপ্তি ছিল। অনুমান করা হচ্ছে, প্রোডাকশন মডেলেও এ রকম শক্তি থাকবে এবং গতি আরও তেজস্বী হবে।
আধুনিক বৈশিষ্ট্য ও প্রযুক্তি
টিজারে LED দিনের আলো চালু লাইট, বার-এন্ড আয়না, ক্লিপ-অন হ্যান্ডেলবার, বড় TFT প্রদর্শন ও কিছুটা আগ্রাসী স্ট্রিট-নেকেড নকশা লক্ষ্য করা গেছে। বাইকটিতে রয়েছে একতরফা সাসপেনশন, ১৭ ইঞ্চি চাকা এবং পিছনে ১৫০ সেকশন পিরেলি রসো ৩ চাকা। এছাড়াও এতে CCS2 দ্রুত চার্জিং সুবিধা থাকবে, যা অনেক বৈদ্যুতিক গাড়ির মতো দ্রুত চার্জারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
বাজার পরিকল্পনা ও লঞ্চের সম্ভাবনা
প্রথমত এই বৈদ্যুতিক মোটরসাইকেল ইউরোপীয় বাজারে আসার আশা করা হচ্ছে, পরে উন্নত দেশগুলোতেও ধাপে ধাপে লঞ্চ করা হবে। ভারতের বাজারে শীঘ্রই আসার সম্ভাবনা কম, কারণ হোন্ডা বর্তমানে দেশীয় বাজারে QC1 এবং Activa e-এর মতো স্থানীয়ভাবে তৈরি বৈদ্যুতিক স্কুটারে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে।
তবে ভবিষ্যতে যদি এই স্পোর্টবাইক ভারতে আসে, তাহলে এটি Ultraviolette F77-এর মতো মডেলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবে। গ্লোবাল লঞ্চের সময় আরও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ পাবে।