প্রবাসে মাইনুদ্দিনের রেমিট্যান্সে দ্বিতীয় স্থান অর্জন

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া থানার গুয়াগাছিয়া ইউনিয়নের বড়বসুরচর গ্রামের কৃতিসন্তান মাইনুদ্দিন প্রবাসে বাংলাদেশের গৌরব উজ্জ্বল করেছেন। সিঙ্গাপুরের খ্যাতনামা মা কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে তিনি দেশে রেমিট্যান্স বৃদ্ধিতে অসামান্য অবদান রেখে প্রবাসীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন।
দেশপ্রেম, মানবিকতা ও শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগী এই প্রবাসীর সাফল্যে গ্রামজুড়ে বইছে গর্ব ও আনন্দের ঢেউ। প্রবাস জীবনের কঠোর পরিশ্রম, সততা ও দেশমুখী মনোভাবের উজ্জ্বল প্রমাণ হয়ে উঠেছেন তিনি।
রাজধানীতে আয়োজিত এক জমকালো অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর তাঁর হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন। মুহূর্তটি ছিল গর্ব, আনন্দ ও আবেগে ভরপুর।
সকলে মানবিক মানুষ এবং দেশপ্রেমিক শিক্ষানুরাগী মাইনুদ্দিনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নান্দনিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।