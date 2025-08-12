বিয়ের পর যে কারণে বদলে যায় প্রিয়জনের সাঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ

দীর্ঘ দিনের প্রেমর পর বিয়ে। তবে বিয়ের পরই যেন বদলে গেল সম্পর্কের সমীকরণ। যাকে এত বছর ধরে চিনতেন, বিয়ের পর তাকেই মাঝে মাঝে অচেনা লাগে। সঙ্গীর সাথে কথায় কথায় ঝগড়া বেধে যায়, সঙ্গী আপনার সঙ্গে সময় কাটাতে চান না, আপনিও তার মধ্যে আকর্ষণ খুঁজে পান না।
এই ধরনের সমস্যা খুব সাধারণ হয়ে উঠছে বর্তমান যুগে।বিয়ের পর যেসব কারণে প্রিয়জনের প্রতি আকর্ষণ কমে, সেগুলো কী কী তা জানার চেষ্টা করুন। রইলো টিপস।
বাড়িতে প্রাইভেসি না থাকা:
বিয়ের পর প্রত্যেক দম্পতিই চায় একে-অন্যের সঙ্গে নিভৃতে সময় কাটাতে। কিন্তু, বাড়ির লোকেরা সেটা বুঝতে চায় না। তাদের সেই একান্তে থাকার জায়গাটা দেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঢুকে পড়েন বাড়ির অন্য লোকেরা। এখানেই বড় সমস্যা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।
বিয়ের পর ডেটে না যাওয়া:
বিয়ের পর অনেকেই আর প্রেমিক-প্রেমিকার মতো আচরণ করে না। তারা একসঙ্গে ডেটে যান না। ব্যস্ত হয়ে পড়েন সংসার নিয়ে। এর আঁচও পড়ে তাদের সম্পর্কে। বিয়ের পরও প্রেমটা বজায় রাখা ভীষণ জরুরি বলে মনে করেন মনোবিদরা। এতে সম্পর্কে মাধুর্য বজায় থাকে।
ঠিকমতো পোশাক না পরা:
বিয়ের আগে সুন্দর সেজেগুজে, পরিপাটি হয়ে ডেটে যেতেন। যখনই পার্টনারের সঙ্গে দেখা করতেন, সুন্দর পোশাক পরতেন। কিন্তু, বিয়ের পর বাড়িতে অগোছালো ভাবে থাকেন। নিজের খুব বেশি যত্ন নেন না। এতে প্রিয়জনের আপনার প্রতি আকর্ষণ কমতে পারে।
ফিটনেসের অভাব:
৩০-এর দোরগোড়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে অনেকেই ওবেসিটির (মোটা) শিকার হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে কম বয়সিদের খাদ্যাভ্যাস ভালো নয় এবং তারা শরীরচর্চাও করেন না। এতে তারা রোগে আক্রান্ত হয় বেশি এবং কাজ করার এনার্জি থাকে না। অথচ, বিয়ের আগে জিমে গিয়ে ফিট হয়ে যান। বিয়ের পরই আবার পরিবর্তন আসে লাইফস্টাইলে। বিয়ের পর চেহারা বদলে যাওয়া, নিজের যত্ন না রাখা বিষয়গুলো ধীরে ধীরে সঙ্গীর চোখেও ধরা পড়ে এবং আপনার প্রতি আকর্ষণ কমতে থাকে।
স্পেস না দেয়া:
সম্পর্কে স্পেস দেওয়া ভীষণ জরুরি। সেটা না থাকলে স্বাভাবিকভাবেই বচসা বাঁধবে। অন্যদিকে, শারীরিক সম্পর্কও হওয়া জরুরি। এখানে পার্টনারের ইচ্ছে ও অনিচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া জরুরি। কিন্তু, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেটা হয় না। আর এতেই একে অন্যের প্রতি আকর্ষণ কমতে থাকে বলে জানান মনোবিদরা।