যে ১০ বিদেশি ভাষা আপনার ক্যারিয়ার বদলে দিতে পারে

একটা কথা কি জানেন? পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দামি জিনিসটা টাকা-পয়সা না, সোনা-রুপা না। সবচেয়ে দামি জিনিসটা হলো যোগাযোগ। আপনি যত বড় ডিগ্রিধারী হোন, যত ভালো সিভি বানান, যদি আপনার কথা মানুষকে বোঝাতে না পারেন, তাহলে সবই বৃথা। আর এই যোগাযোগের সবচেয়ে বড় হাতিয়ারটা কী? ভাষা।
ভাবুন তো, আপনি যদি চীনা ভাষায় কথা বলতে পারেন, জাপানি ভাষায় কথা বলতে পারেন, আরবি বা জার্মান ভাষায় কথা বলতে পারেন, তাহলে আপনার সামনে কতগুলো দরজা খুলে যায়? শুধু বাংলাদেশে বসে ভাবলে বোঝা যাবে না। বিশ্বটা আজ একেবারে উন্মুক্ত। বিশেষ করে আপনাদের মতো তরুণ-তরুণীর জন্য, যাদের মেধা আছে, ট্যালেন্ট আছে, সামনে এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে— তাদের জন্য কিন্তু সব দরজাই খোলা।
তাহলে প্রশ্ন হলো, কোন ভাষা শিখবেন? কোন ভাষা আপনার ক্যারিয়ারকে এগিয়ে রাখবে? আজকে সেই কথাই বলি। তবে শুরুতেই একটা কথা বলে নিই— ভাষা শেখা মানে শুধু পরীক্ষায় পাস করা না। ভাষা শেখা মানে একটা নতুন পৃথিবীতে ঢুকে পড়া। সেই পৃথিবীর মানুষ, তাদের সংস্কৃতি, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, তাদের চিন্তা সবটাই বোঝা।
১. মান্দারিন চাইনিজ
গত দুই দশকে চীনের অর্থনীতি যে গতিতে এগিয়েছে, সেটা তো চোখের সামনেই দেখছি। উৎপাদন আর রপ্তানিশিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে প্রচুর। আর তাই মান্দারিন ভাষায় দক্ষতার চাহিদাও বেড়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিন্যান্স, লজিস্টিকস— সবখানেই চীনা ভাষা জানলে আপনি আলাদা হয়ে দাঁড়াবেন।
একটা তথ্য দিই। মান্দারিন চীনের ৮১ কোটিরও বেশি মানুষের মাতৃভাষা। শুধু চীন না, ইন্দোনেশিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর– এসব জায়গাতেও ভাষাটা ব্যবহৃত হয়। তাই আপনার সিভিতে যদি মান্দারিন থাকে, তাহলে আপনার দামই বেড়ে যায়। বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে মান্দারিন শেখানো হয়। বেসরকারি কিছু প্রতিষ্ঠানও আছে।
২. জাপানিজ
জাপান মানেই প্রযুক্তি। ইলেকট্রনিকস, অটোমোবাইল, রোবোটিকস, সবখানে জাপান এগিয়ে। ১২ কোটিরও বেশি মানুষের ভাষা জাপানি। রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ম্যানুফ্যাকচারিং, ইঞ্জিনিয়ারিং —এসব ক্ষেত্রে চাকরি পেতে জাপানি ভাষা জানাটা বড় সুবিধা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে জাপানি শেখার ভালো ব্যবস্থা আছে।
৩. জার্মান
ইউরোপে ক্যারিয়ার গড়তে চান? তাহলে জার্মান ভাষা শেখার কথা ভাবুন। ১০ কোটিরও বেশি মানুষের ভাষা জার্মান। অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড —এসব দেশেও জার্মান বলা হয়। ইউরোপের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি জার্মানি। ফিন্যান্স, ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মাসিউটিক্যালস, সবখানেই পেশাদার দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট এবং গোথ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে জার্মান শেখা যায়।
৪. তুর্কি
তুরস্কের কথা ভাবছেন? তুর্কি ভাষা শিখলে কিন্তু দুয়ার খুলে যায়। প্রায় ৭ কোটি ৭০ লাখ মানুষের মাতৃভাষা তুর্কি। জার্মানিতেও তুর্কি ভাষাভাষীর সংখ্যা অনেক। প্রযুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা, এনার্জি, ট্যুরিজম, ফিন্যান্স, এসব ক্ষেত্রে ক্যারিয়ারের সুযোগ আছে। কূটনীতি বা সামরিক ক্ষেত্রে যেতে চাইলে তো কথাই নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে তুর্কি শেখা যায়।
৫. স্প্যানিশ
স্প্যানিশ ভাষা শিখলে আপনার সামনে খুলে যায় ২১টি দেশের দরজা। ৪৮ কোটিরও বেশি মানুষের ভাষা এটি। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বাজারগুলোতে কাজ করার সুযোগ তৈরি হয়। মিডিয়া, ব্যাংকিং, চিকিৎসা, শিক্ষা—সবখানেই সুযোগ আছে। একটা তথ্য দিই—৮৫ শতাংশ আমেরিকান নিয়োগকর্তা স্প্যানিশকে সবচেয়ে বেশি চাহিদার বিদেশি ভাষা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইংরেজির সঙ্গে মিল থাকায় স্প্যানিশ শেখা তুলনামূলক সহজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে শেখা যায়।
৬. কোরিয়ান
কোরিয়ান ওয়েভের কথা তো জানেন। বিটিএস, কে-ড্রামা, কোরিয়ান ফ্যাশন—সব মিলিয়ে কোরিয়ার জনপ্রিয়তা বেড়েছে। কিন্তু শুধু বিনোদন না, কোরিয়া ডিজিটাল প্রযুক্তিতেও বিশ্বের অন্যতম উদ্ভাবনী দেশ। দক্ষিণ কোরিয়া বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম রপ্তানিকারক। গত ১০-১২ বছরে কোরিয়া আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় গন্তব্য হয়ে উঠেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে কোরিয়ান শেখা যায়।
৭. ফরাসি
কূটনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, আফ্রিকাভিত্তিক শিল্প—এসব ক্ষেত্রে ফরাসি ভাষা প্রথম পছন্দ। ২৯টি দেশে প্রায় ২২ কোটিরও বেশি মানুষ ফরাসি বলেন। আফ্রিকায় জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে ভাষাটিও দ্রুত ছড়াচ্ছে। জাতিসংঘ, ন্যাটো, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ফিফা—এসব প্রতিষ্ঠানের অন্যতম ভাষা ফরাসি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট এবং আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে শেখা যায়।
৮. আরবি
মধ্যপ্রাচ্যে ক্যারিয়ার গড়তে চান? তেলশিল্প, জ্বালানি, হাই-অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন—এসব খাতে আরবি ভাষা জানা আবশ্যক। ২৭টি দেশে প্রায় ৩০ কোটিরও বেশি আরবি ভাষাভাষী মানুষ আছেন। মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িক সম্পর্ক অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই ইংরেজির পাশাপাশি আরবি জানলে আপনার ক্যারিয়ার আরও মজবুত হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে আরবি শেখা যায়।
৯. ইতালিয়ান
ফ্যাশন, ডিজাইন, চারুকলা, খাদ্য ও পানীয়, বিলাসবহুল গাড়ি—এসব ক্ষেত্রে ইতালিয়ান ভাষা শ্রেষ্ঠ। ফিয়াট, ফেরারি, ল্যাম্বোর্গিনি, আর্মানি—এই ব্র্যান্ডগুলোর সঙ্গে কাজ করার সুযোগ তৈরি হয় ইতালিয়ান জানলে। ৬ কোটি ৫০ লাখ মানুষের মাতৃভাষা এটি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ইতালিয়ান শেখা যায়।
১০. রাশিয়ান
২৫ কোটিরও বেশি মানুষের ভাষা রাশিয়ান। রাশিয়ার অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, খনি, তেল ও জ্বালানি খাত—এসব ক্ষেত্রে রাশিয়ান জানা বড় সুবিধা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে যারা এগোতে চান, তাদের জন্য রাশিয়া ভালো জায়গা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট এবং রুশ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি কেন্দ্রে রাশিয়ান শেখা যায়।
শেষ কথা
আপনি যদি ভাবেন, ভাষা শিখব কীভাবে? কোথায় শিখব? সময় তো নেই—তাহলে একটা কথা মনে রাখুন। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ হলো নিজের উপর বিনিয়োগ। একটা ভাষা শেখা মানে একটা নতুন পৃথিবীর সাথে পরিচিত হওয়া। সেটা হোক ক্লাসে বসে, হোক অনলাইনে, হোক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে। শুরু করতে হবে।