    প্রবীণদের শেষ জীবন হোক আনন্দময় : রূপগঞ্জে গড়ে উঠেছে আধুনিক রিটায়ারমেন্ট হোম

    রূপগঞ্জে গড়ে উঠেছে আধুনিক রিটায়ারমেন্ট হোম
    বার্তাবাংলা প্রতিবেদক »

    বার্ধক্য মানেই অবহেলা বা একাকিত্ব নয়, বরং জীবনের এই শেষ অধ্যায়টিও হতে পারে আনন্দময় এবং মর্যাদাপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রবীণদের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আবাসন ও চিকিৎসাকেন্দ্রের ধারণাটি যখন ক্রমেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে, তখন নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গড়ে উঠেছে এক অনন্য প্রতিষ্ঠান, জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ রিটায়ারমেন্ট হোমস অ্যান্ড হসপিটাল (JBFRH)।

    আমাদের দেশে গড় আয়ু বাড়ার সাথে সাথে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে। বর্তমানে দেশে ৬০ বছরের বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৫৩ লাখ। ২০৫০ সাল নাগাদ এই সংখ্যা দাঁড়াবে ৩.৬ কোটিতে। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজন বিশেষায়িত আবাসন এবং চিকিৎসাসেবা। রূপগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীর কোলঘেঁষে গড়ে ওঠা জেবিএফআরএইচ ঠিক এই কাজটিই করছে।

    প্রাকৃতিক পরিবেশ ও উন্নত আবাসন

    পূর্বাচলের কাছে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানে প্রবীণদের জন্য রয়েছে সাদা ধবধবে চারটি বিশাল ভবন – পদ্মা, মেঘনা, যমুনা ও সুরমা। এখানে ২৩২টি আধুনিক স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে, যেখানে প্রবীণরা নিজেদের মতো করে থাকতে পারেন। প্রতিটি ভবন এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে হুইলচেয়ারে থাকা রোগীরাও সহজে ছাদে গিয়ে বাগান এবং চারপাশের সবুজ প্রকৃতি উপভোগ করতে পারেন।

    আধুনিক চিকিৎসা ও হসপিস সেবা

    এই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর চিকিৎসাসেবা। এখানে প্রবীণদের জন্য রয়েছে:

    • সার্বক্ষণিক চিকিৎসাসেবা: বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, নার্স এবং দক্ষ কেয়ারগিভারদের তত্ত্বাবধান।
    • হসপিস ও প্যালিয়েটিভ কেয়ার: যারা নিরাময় অযোগ্য রোগে আক্রান্ত বা মৃত্যুপথযাত্রী, তাদের জন্য রয়েছে বিশেষায়িত ৮০ শয্যার হসপিস কেয়ার। জীবনের শেষ দিনগুলো যাতে ব্যথামুক্ত এবং শান্তিময় হয়, সেই লক্ষ্যে এখানে কাজ করা হয়।
    • রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার: ফিজিওথেরাপি, জিম এবং ল্যাবরেটরি সুবিধা।

    অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা

    কেবল চিকিৎসা নয়, প্রবীণদের মানসিক প্রশান্তির জন্য এখানে রয়েছে নানা আয়োজন:

    • লাইব্রেরি ও মুভি থিয়েটার: বই পড়া ও সিনেমা দেখার সুযোগ।
    • সুইমিংপুল ও স্পা: জ্যাকুজি, স্টিমবাথ এবং যোগব্যায়াম কেন্দ্র।
    • রিভার ক্রুজ: শীতলক্ষ্যা নদীতে নৌ-ভ্রমণের বিশেষ ব্যবস্থা।
    • স্পিরিচুয়াল ওয়েলনেস সেন্টার: ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চর্চার জায়গা।

    আলঝেইমার ও ডিমেনশিয়ার বিশেষ যত্ন

    সাবেক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের মতো অনেক প্রবীণ এখানে থাকছেন যারা আলঝেইমার বা ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত। বাড়িতে এসব রোগীদের সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। জেবিএফআরএইচ-এ দক্ষ কর্মীরা এই রোগীদের এমনভাবে পরিচালনা করেন যাতে তারা নিজেদের নিরাপদ ও আপন পরিবেশে আছেন বলে অনুভব করেন।

    খরচ ও ব্যবস্থাপনা

    এটি মূলত উচ্চবিত্ত প্রবীণদের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। ৭০০ বর্গফুটের একটি ৫ তারকা মানের স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টের মাসিক খরচ প্রায় ৮৪ হাজার টাকা। এর মধ্যে রয়েছে:

    • ঘর ভাড়া: ৫০,০০০ টাকা।
    • খাবার (৫ বেলা): ২৪,০০০ টাকা।
    • চিকিৎসা পর্যবেক্ষণ: ১০,০০০ টাকা।
    • কেয়ারগিভারের প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত খরচে সেই সুবিধাও পাওয়া যায়।

    জাপানি প্রযুক্তির ছোঁয়া

    প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান অধ্যাপক সরদার এ নাঈম জাপানে পিএইচডি করার সময় সেখানকার প্রবীণবান্ধব কার্যক্রম দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। জাপানি বন্ধুদের প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই এই আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়েছে।

    শেষ কথা

    বার্ধক্য কোনো অভিশাপ নয়, বরং এটি জীবনের এক অনিবার্য বাস্তবতা। আমাদের দেশে প্রবীণদের জন্য এমন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়ছে। জেবিএফআরএইচ শুধু একটি আবাসন কেন্দ্র নয়, এটি প্রবীণদের হারানো সামাজিক মর্যাদা এবং পারিবারিক আবহে বেঁচে থাকার এক নতুন ঠিকানা। যদিও এটি বর্তমানে উচ্চবিত্তদের নাগালের মধ্যে, তবে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এমন উদ্যোগ দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। প্রবীণদের শেষ দিনগুলো যেন হাসপাতালের চার দেয়ালের বদলে প্রকৃতির কাছাকাছি, সযত্ন ও শান্তিতে কাটে, এটাই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য।

