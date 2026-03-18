    ভালোবাসার গোলকধাঁধা : আপনি কি বারবার ভুল মানুষের প্রেমে পড়ছেন?

    love affair
    বার্তাবাংলা প্রতিবেদক »

    সম্পর্ক থেকে বিরতি নিলেন, নিজেকে সামলে উঠলেন, তারপর হঠাৎ মনে হলো, এবার বুঝি সেই কাঙ্ক্ষিত ‘সঠিক’ মানুষটির দেখা পেলেন! কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই আবিষ্কার করলেন, মানুষটি আলাদা হলেও তার আচরণ আর লাল সংকেতগুলো আপনার সেই পুরোনো ‘এক্স’-এর মতোই। এই যে একই বৃত্তে বারবার আবর্তিত হওয়া, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় ‘গ্রাউন্ডহগিং’ (Groundhogging)।

    বিষয়সূচি

    গ্রাউন্ডহগিং কী?

    ১৯৯৩ সালের বিখ্যাত সিনেমা ‘গ্রাউন্ডহগ ডে’ থেকে এই শব্দটির উৎপত্তি। এটি এমন এক রোমান্টিক ‘টাইম লুপ’ যেখানে একজন ব্যক্তি বারবার একই ধরণের স্বভাবের মানুষকে সঙ্গী হিসেবে বেছে নেন। প্রতিবার মনে হয় এবার ভিন্ন কিছু হবে, কিন্তু দিনশেষে ফলাফল সেই একই যন্ত্রণাদায়ক বিচ্ছেদ বা অশান্তি।

    কেন আমরা এই ভুলটি বারবার করি?

    গবেষণা বলছে, আমাদের মস্তিষ্ক পরিচিত বা ‘কমফোর্ট জোন’ পছন্দ করে।

    • সাবকনশাস প্যাটার্ন: শৈশবের অভিজ্ঞতা বা পারিবারিক পরিবেশ অনেক সময় আমাদের অবচেতন মনে বিশেষ এক ধরণের আচরণের প্রতি আকর্ষণ তৈরি করে, এমনকি তা যদি অস্বাস্থ্যকরও হয়।
    • পরিচিতির টান: একটি টক্সিক সম্পর্ক যন্ত্রণার হলেও তা আপনার কাছে পরিচিত। নতুন কোনো সুস্থ সম্পর্কের চেয়ে পরিচিত অস্বাস্থ্যকর সম্পর্ককেই মস্তিষ্ক নিরাপদ মনে করে ভুল করে।

    গ্রাউন্ডহগিং চেনার লক্ষণ

    • নতুন সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়ার ধরণ বা মান-অভিমানের ধরণ আগের সম্পর্কের মতোই মনে হওয়া।
    • শুরুতে সম্পর্কটি ‘ভিন্ন’ মনে হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একই ধরণের নিরাপত্তাহীনতা কাজ করা।
    • স্রেফ সামাজিক চাপ বা একা থাকার ভয়ে সম্পর্কটি টেনে নেওয়া।

    এই দুষ্টচক্র ভাঙার উপায় 

    এই গোলকধাঁধা থেকে বের হতে হলে আপনাকে সচেতনভাবে কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে:

    • প্যাটার্ন বিশ্লেষণ: কেন আপনি বারবার একই ধরণের মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন, তা নিভৃতে চিন্তা করুন। আপনার সঙ্গীর কোন বৈশিষ্ট্যগুলো কমন?
    • পছন্দের ধরণ বদলান: কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য বা আভিজাত্য না দেখে সঙ্গীর জীবনবোধ ও মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব দিন।
    • একাকীত্বকে আলিঙ্গন করুন: বিচ্ছেদের ক্ষত ঢাকতে হুট করে অন্য সম্পর্কে জড়াবেন না। নিজেকে সময় দিন এবং নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।
    • সীমানা নির্ধারণ: নিজের আবেগ ও চাহিদার ক্ষেত্রে একটি সুস্থ সীমারেখা বা ‘বাউন্ডারি’ তৈরি করুন।

    শেষ কথা

    ভুল মানুষের প্রেমে পড়া কোনো নিয়তি নয়, বরং এটি একটি মানসিক অভ্যাসের প্রতিফলন। নিজের আচরণের ধরণ বুঝতে পারলে এবং সঠিক মানুষের সংজ্ঞা পরিবর্তন করতে পারলে এই ‘গ্রাউন্ডহগিং’ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। মনে রাখবেন, একটি সুস্থ সম্পর্ক আপনার মানসিক প্রশান্তি বাড়াবে, কেড়ে নেবে না।

    Advertisement for African All Media List
