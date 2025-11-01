মালয়েশিয়ার বিখ্যাত পেট্রোনাস টাওয়ারে অগ্নিকাণ্ড

মালয়েশিয়ার বহুতল আইকনিক ভবন পেট্রোনাস টাওয়ার ৩-এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে রাজধানী কুয়ালালামপুরের অবস্থিত ভবনটিতে এই ঘটনা ঘটে। দেশটির বার্তাসংস্থা বেরনামা এ খবর জানিয়েছে।
কুয়ালালামপুর দমকল বিভাগের পরিচালক হাসান আসআরী অগ্নিকাণ্ডের তথ্য নিশ্চিত করে জানান, ঘটনাস্থলে তাৎক্ষণিকভাবে ফায়ার ইঞ্জিন এবং দমকল কর্মী পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ চলছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ভবনের ওপরের তলায় অবস্থিত একটি রেস্তোরাঁয় আগুন লেগেছিল।
ঘটনার পরপরই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভবনে আগুনের ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
বেরনামার সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সমর্থ হয়েছেন দমকলকর্মীরা।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং আগুন লাগার সঠিক কারণ উদঘাটনে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।