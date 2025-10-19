লুভর জাদুঘর থেকে নেপোলিয়ন যুগের গহনা চুরি

ইতিহাস সমৃদ্ধ ফ্রান্সের প্যারিসে লুভর জাদুঘর থেকে দুর্ধর্ষ কায়দায় নেপোলিয়ন যুগের গহনা চুরি হয়েছে।এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে জানা যায়, রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ চুরির ঘটনা ঘটে।
সংবাদমাধ্যমটির খবরে উল্লেখ করা হয়, চোরেরা প্রথমে স্কুটারে করে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে কাটারের সাহায্যে জানালা খুলে জাদুঘরের ভেতর প্রবেশ করে। মাল বহনকারী একটি লিফটের সাহায্যে তারা জাদুঘরের অ্যাপলো গ্যালারিতে পৌঁছায়। ওই সময় গ্যালারিতে ফরাসি রাজমুকুটের প্রদর্শন চলছিল।
এ ফাঁকে তারা ‘নেপোলিয়ন অ্যান্ড দ্য এমপ্রেসেস’ বিভাগের নয়টি গহনা নিয়ে নিমিষেউ পালিয়ে যায়।
চুরির কাজ সম্পন্ন করতে ব্যয় হয় মাত্র সাত মিনিট। তদন্ত কর্মকর্তারা বলছেন এটি পরিকল্পিত চুরির ঘটনা।
ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লরেন্ট নুনেজ এ ঘটনাকে ‘গুরুত্বপূর্ণ ডাকাতি’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।
এ ঘটনার পরপর জাদুঘরটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। জাদুঘরের চারপাশে ঘেরাও দিয়ে তদন্ত চলছে।
লুভর জাদুঘরে চুরির ঘটনা নতুন নয়। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির বিখ্যাত চিত্রকর্ম ‘মোনালিসা’ ১৯১১ সালে এ জাদুঘর থেকেই চুরি হয়। চুরির ২ বছর পরে ইটালির ফ্লোরেন্স থেকে ছবিটি উদ্ধার করা হয়। সর্বশেষ এখান থেকে ১৯৮৩ সালে রেনেসাঁ যুগের বর্ম চুরি হয়েছিল।