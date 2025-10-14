আমস্টারডামে অভিবাসন বিরোধী বিক্ষোভে আটক ২৯

নেদারল্যান্ডসের রাজধানী আমস্টারডামে অভিবাসনবিরোধী বিক্ষোভের পর সহিংসতায় ২৯জনকে আটক করেছে পুলিশ৷ রোববার বিকেলে এই ঘটেছে বলে স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়৷
স্থানীয় সংবাদমাদ্যমের খবরে বলা হয়, রোববারের শান্তিপূর্ণভাবেই সমাবেশটি আয়োজন আয়োজন করা হয়েছিল৷ প্রতিবাদ সমাবেশের অংশ হিসেবে বিক্ষোভকারীরা প্রথমে শহরের মুজিউমপ্লেন-এ জড়ো হয়ে সেখান থেকে কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন ৷
‘জেগে উঠছে নেদারল্যান্ডস’ নামের সমাবেশটির আয়োজকেরা অংশগ্রহণকারীদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে সুনির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থান গ্রহণের আহ্বান জানায়৷ অংশগ্রহণকারী সেই নির্দেশ মান্য করেই সমাবেশ চালিয়ে গিয়েছেন বলে জানা গেছে৷
কিন্তু বিকেলে পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নেয়৷ এ সময় আংশগ্রহণকারীদের একটি দল শহরের কেন্দ্রে প্রবেশ করে অভিবাসনবিরোধী স্লোগ দিতে থাকে৷ এসময় তারা পটকা ফোটানোসহ রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপরে হামলা চালায়৷ এরপর পুলিশ এগিয়ে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং ২৯জনকে আটক করে৷
এদিকে একই দিনে ‘জেগে উঠছে নেদারল্যান্ডস’ নামের সমাবেশের বিরোধী পক্ষও আরেকটি সমাবেশের ডাক দিয়ে এগিয়ে আসে৷ ‘ফ্যাসিজম এবং রেসিজম’ বিরোধী নামের ওই সমাবেশটি মূলত শান্তিপূর্ণ ছিল বলে জানা গেছে৷
উল্লেখ্য আগামী ২৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া মধ্যবর্তী নির্বাচনকে সামনে রেখে অভিবাসনবিরোধী গোষ্ঠীগুলো সমাবেশ, প্রতাবাদ আয়োজন করে আসছে৷ মূলত অভিবাসন ইস্যুতে জোট সরকারের মধ্যে ফাটল দেখে দিলে ভেঙে পড়ে দেশটির জোট সরকার৷ আর সব মিলিয়ে নেদারল্যান্ডসের রাজনীতিতে অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে৷
তার আগে কয়েক সপ্তাহ আগে দ্য হেগ শহরে অভিবাসনবিরোধী সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল৷ সেই সমাবেশে মধ্যপন্থি রাজনৈতিক দল ডি৬৬-এর কার্যালয়ে ভাংচুর চালিয়েছিল সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা৷ এ সময় তারা পুলিশের গাড়িতেও আগুন ধরিয়ে দেয়৷
সহিংস সমাবেশের ঘটনায় দেশটির রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়৷ ডি৬৬-এর নেতা এবং দেশটির অন্তর্বর্থী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ডিক স্কোফ এবং ডানপন্থি রাজনৈতিক দল পার্টি ফর ফ্রিডমের নেতা খেয়ার্ট ভিল্ডার্স এই ঘটনার নিন্দা জানান৷