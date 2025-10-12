Close Menu
    সর্বশেষ আপডেট »
    বিশ্বজুড়ে

    আফগানিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ করলো পাকিস্তান

    বিশ্বজুড়ে 1 Min Read
    আফগানিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ
    বার্তাবাংলা ডেস্ক »

    পাকিস্তান–আফগানিস্তান সীমান্তে ব্যাপক সংঘর্ষের জেরে চরমে পৌঁছেছে উত্তেজনা। এর ধারাবাহিকতায় আজ রোববার (১২ অক্টোবর) পাকিস্তান সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে বলে জানিয়েছেন দেশটির কর্মকর্তারা। খবর রয়টার্স।

    আফগানিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত বন্ধ

    স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আজ পাকিস্তান আফগানিস্তানের সঙ্গে তাদের দুটি প্রধান সীমান্তপথ (তোরখাম ও চামান) বন্ধ করে দিয়েছে। এ ছাড়াও অন্তত তিনটি ছোট সীমান্তপথ— খারলাচি, আঙ্গুর আড্ডা এবং গুলাম খানও বন্ধ করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তারা।

    তবে কাবুল এখনো সীমান্ত বন্ধের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের প্রায় ২ হাজার ৬০০ কিলোমিটার (১,৬০০ মাইল) দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে।

    প্রসঙ্গত, পাল্টাপাল্টি সংঘাতে রীতিমতো রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে পাকিস্তান–আফগানিস্তান সীমান্ত। গতকাল শনিবার রাতভর ব্যাপক গোলাগুলি হয়েছে পাকিস্তানি সেনা ও তালেবান যোদ্ধাদের মধ্যে।

    আফগানিস্তান দাবি করেছে, তারা ৫৮ জন পাকিস্তানি সেনাকে হত্যা করেছে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে তৎক্ষণাৎ কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। দেশটির নিরাপত্তা কর্মকর্তারা দাবি করেছেন, তারা আফগান বাহিনীর ওপর হতাহতের ঘটনা ঘটিয়েছেন, তবে কোনো সংখ্যা জানাননি।

    Advertisement for African All Media List
    Share.

    এ সম্পর্কিত আরও কন্টেন্ট »

    মন্তব্য যুক্ত করুন
    মন্তব্য করতে সবকিছু সঠিকভাবে পূরণ করুন!