অক্টোবরে লঞ্চ হচ্ছে যে স্মার্টফোনগুলো

অক্টোবর ২০২৫ স্মার্টফোন লঞ্চের ক্ষেত্রে ব্যস্ততম মাসগুলোর একটি হতে চলেছে। একাধিক বড় ব্র্যান্ড তাদের নতুন ফ্ল্যাগশিপ মডেল বাজারে আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। OnePlus, Vivo, Oppo এবং iQOO-এর মতো কোম্পানিগুলি নতুন প্রজন্মের প্রসেসর, উন্নত ক্যামেরা সিস্টেম এবং বড় ব্যাটারিসহ নতুন ফোন চালু করবে। এই লঞ্চগুলো ২০২৬ সালে প্রিমিয়াম স্মার্টফোন সেগমেন্টে নতুন মানদণ্ড স্থাপন করতে পারে।
OnePlus 15
এই মাসের অন্যতম প্রত্যাশিত লঞ্চ হল ওয়ানপ্লাস ১৫। প্রথমে চীনে প্রকাশিত হবে এই ফোন, যা কুয়ালকমের Snapdragon 8 Elite Gen 5 প্রসেসরের সঙ্গে ১২জিবি RAM এবং ২৫৬জিবি স্টোরেজের অপশন দেবে। ফোনটিতে ৬.৭৮ ইঞ্চির LTPO OLED ডিসপ্লে থাকতে পারে, যা ১৬৫Hz রিফ্রেশ রেট সাপোর্ট করবে। পিছনের দিকে থাকবে ট্রিপল ৫০MP ক্যামেরা সিস্টেম এবং ৭০০০mAh ব্যাটারি ১২০W ওয়্যারড চার্জিং সাপোর্টসহ।
Vivo X300 Pro
ভিভো তাদের X300 সিরিজের লঞ্চ ভারতে ১৩ অক্টোবর নিশ্চিত করেছে। X300 Pro-তে সম্ভবত MediaTek Dimensity 9500 চিপসেট, ১২জিবি RAM এবং ২৫৬জিবি স্টোরেজ থাকবে। ফোনটির ক্যামেরা সেটআপে ২০০MP পারিস্কোপ টেলিফটো লেন্স থাকতে পারে, যা ভিভোর মোবাইল ইমেজিং-এ গুরুত্ব প্রদর্শন করবে।
iQOO 15
iQOO 15 একটি গেমিং-ফোকাসড ফ্ল্যাগশিপ হিসাবে আসছে, যার ৬.৮ ইঞ্চির ২কে LTPO AMOLED ডিসপ্লে ১৪৪Hz রিফ্রেশ রেট সহ থাকবে। এটি Snapdragon 8 Elite Gen 5 প্রসেসরে চলবে, ১২জিবি RAM এবং ৭০০০mAh ব্যাটারির সঙ্গে। ডিজাইনে RGB লাইটিং এলিমেন্ট থাকতে পারে, যা গেমিং প্রেমীদের আকৃষ্ট করবে।
Oppo Find X9 Ultra
Oppo Find X9 Ultra ১৬ অক্টোবর লঞ্চ হতে চলেছে। এতে Dimensity 9500 প্রসেসর, ১২জিবি RAM এবং ২৫৬জিবি স্টোরেজ থাকতে পারে। ট্রিপল লেন্স ক্যামেরা সেটআপে ২০০MP টেলিফটো ক্যামেরা থাকতে পারে এবং ফোনটি Android 16 ও ColorOS 16-এর সঙ্গে আসবে।
আরও নতুন নতুন মডেল আসতে চলেছে
অক্টোবর মাসজুড়ে প্রতিটি ব্র্যান্ড তাদের শক্তি প্রদর্শন করবে — ওয়ানপ্লাস ডিসপ্লে ও চার্জিংয়ে, ভিভো ও ওप्पো ক্যামেরা সিস্টেমে, এবং iQOO পারফরম্যান্সে। এই লঞ্চগুলো উৎসবের মরশুমের প্রতিযোগিতা ও পরবর্তী প্রজন্মের স্মার্টফোন ট্রেন্ডকে প্রভাবিত করবে।