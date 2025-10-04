Close Menu
    গাজায় সামরিক অভিযান বন্ধের নির্দেশ ইসরায়েলের

    বার্তাবাংলা ডেস্ক

    ইসরায়েল গাজা উপত্যকা দখলে চলমান সামরিক অভিযান আপাতত বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। দেশটির রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত এবং সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন আর্মি রেডিও এই খবর জানিয়েছে।

    আল জাজিরার খবরে বলা হয়, আর্মি রেডিওর সামরিক সংবাদদাতা ডোরন কাদোশ বলেছেন, ‘ইসরায়েলের রাজনৈতিক মহল গাজায় কার্যকলাপ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামাতে এবং কেবল প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছে।

    সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি লিখেছেন, ‘বাস্তবে এর অর্থ হচ্ছে গাজা সিটি দখলের অভিযান এখন স্থগিত।’ এই নির্দেশের পেছনে মূল কারণ হিসেবে উঠে এসেছে গাজা সংঘাত বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি প্রস্তাবে হামাসের আংশিক সম্মতি।

    ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, হামাস যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবের প্রথম ধাপ বাস্তবায়নে রাজি হওয়ার পর ইসরায়েলও তাৎক্ষণিক বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হামাসকে রোববার সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে প্রস্তাব গ্রহণের সময়সীমা বেঁধে দেন। তিনি হুঁশিয়ার করে বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রস্তাব না মানলে হামাসকে “নরকযন্ত্রণা” ভোগ করতে হবে।

    এই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা পর হামাস এক বিবৃতিতে জানায়, তারা জীবিত ও মৃত সব জিম্মিকে মুক্তি দিতে প্রস্তুত। তবে প্রস্তাবের কিছু গুরুত্বপূর্ণ শর্ত নিয়ে আরও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলেও জানায় সংগঠনটি।

