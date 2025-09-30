একদিনের জন্য কেন বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছিল স্পেন?

একদিনের জন্য স্পেনের অনেক এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছিল৷ অনেকেই দায়ী করেছেন সৌরশক্তিকে, অথচ সেই সময় সূর্যের আলোর কিন্তু কোনও অভাব ছিল না৷ তাহলে এই হঠাৎ বিদ্যুৎহীনতার জন্য দায়ী কে ছিল?
গত ২৮ এপ্রিল একদিনের জন্য স্পেনের অনেক এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ছিল৷ নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার অগ্রদূত বলে পরিচিত স্পেনে কেন এমন হয়েছিল? প্রাথমিক তদন্তে অনেক কারণ উঠে এলেও এখনো আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে৷
শুরুতে অনেকে সৌরশক্তিকে দায়ী করেছিলেন, যদিও সেই সময় সূর্যের আলোর অভাব ছিল না৷
স্প্যানিশ ফটোভোলটেইক ইউনিয়নের হেক্টর ডি লামা জানান, ‘‘গ্রিড কোড অনুযায়ীসৌর বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো কাজ করেছে৷ বিভ্রাটের কারণে বিদ্যুৎ চলে গেলে সেগুলোও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কারণ, নিয়ম অনুযায়ী তখন তাদের সুরক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল৷
অর্থাৎ, সিস্টেমটি যেভাবে কাজ করা উচিত ছিল, সেভাবেই করেছে৷”তাহলে কে দায়ী ছিল? আসলে কেউই দায় স্বীকার করেনি -বিদ্যুৎ সরবরাহকারীকিংবা গ্রিড অপারেটর ‘রেড ইলেক্ট্রিকা’- কেউই নয়৷ অথচ সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করার দায়িত্ব রেড ইলেক্ট্রিকার৷ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণটি জটিল৷
লামা বলেন, ‘‘গ্রিডগুলোর নকশা এমন যে বিভ্রাট হতে পারে৷ পুরো গ্রিডে সমস্যা হওয়ার মানে হলো, একাধিক বিষয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল৷ যেমন, গত নভেম্বরে অল্প সময়ের ব্যবধানে বড় দুটো বিদ্যুৎকেন্দ্র অচল হয়ে গেলেও গ্রিড ঠিক ছিল৷ তাই এবারের মতো বিভ্রাটের পেছনে একের অধিক কারণ থাকতে পারে৷”
উৎপাদন ও ব্যবহারের ঠিক কোন পর্যায়ে সমস্যা হয়েছিল? এপ্রিলে বিভ্রাটের ছয় সপ্তাহ পর ১৭ জুন ইকোলজিক্যাল ট্রানজিশন মন্ত্রী সারা আখেসেন তদন্তের প্রাথমিক ফল উপস্থাপন করে জানিয়েছিলেন, ‘‘ব্ল্যাকআউটের জন্য অনেকগুলো কারণ দায়ী ছিল৷
আমরা এখন ধারণা করতে পারছি যে, ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতায় আমাদের ঘাটতি ছিল৷ এর কারণগুলো হলো: একদিকে দুর্বল পরিকল্পনা, অন্যদিকে অপারেটরেরা সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করেনি৷” বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ঘটনা দেখিয়ে দিয়েছে যে, সিস্টেমের লাইন এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলো উন্নত করা দরকার৷
তবে মন্ত্রী স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে দুটি বিদ্যুৎ সংযোগ লাইন স্থাপনেরও ঘোষণা দিয়েছেন৷ এই সিদ্ধান্তটি কি ঠিক হলো?
জ্বালানি খাতে বিনিয়োগকারী মিগেল মারোকিন বলেন, ‘‘একটি বৃহত্তর নেটওয়ার্ক তৈরি হলে হয়ত ফরাসি কিংবা ইউরোপীয় সম্পদের সহায়তা পাওয়া যাবে৷ কিন্তু আমি মনে করি, ব্যাটারি স্টোরেজের দিকে নজর দিলে সেটি আরও দ্রুত এবং সস্তা হবে, বিশেষ করে করদাতাদের জন্য৷ ফ্রান্সের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে বিনিয়োগের চেয়ে ব্যাটারি স্টোরেজ তৈরি সস্তা এবং দ্রুত হতে পারে৷”
ক্লিন এনার্জি ব্যবহারে স্পেন অনেক এগিয়ে৷ তবে গ্রিড ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সরকার এখনও সোলার ও বাতাসের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, এবং ব্যাটারির ভূমিকা অবহেলা করছে৷ পারমাণবিক এবং গ্যাস-চালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো ভোল্টেজের উপযুক্ত স্তর বজায় রাখা নিশ্চিত করতে পারে৷ তবে ব্ল্যাকআউটের দিন এসবের সবগুলো চালু ছিল না৷
স্পেনের গ্রিড আবার সচল করার পেছনে ভ্যালেন্সিয়ার কাছে অবস্থিত এই জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল৷ পাম্পযুক্ত স্টোরেজ প্ল্যান্ট থাকার অর্থ হলো এটি একটি বড় ব্যাটারির মতো কাজ করে৷ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্পেনের উচিত এই জাতীয় সুবিধাগুলোতে আরও বেশি বিনিয়োগ করা৷