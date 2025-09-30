পাকিস্তানে নিরাপত্তা বাহিনীর সদর দফতরের কাছে বিস্ফোরণে নিহত ১০

পাকিস্তানের কোয়েটার ফ্রন্টিয়ার কর্পস (এফসি) সদর দফতরের কাছে একটি ব্যস্ত রাস্তায় বোমা বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১০ জন নিহত এবং ৩২ জন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার এ ঘটনা ঘটেছে বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেলুচিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বখত মুহাম্মদ কাকার নিহত ও আহতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, “বিস্ফোরণে ১০ জন নিহত এবং ৩২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের সিভিল হাসপাতাল এবং ট্রমা সেন্টারে নেয়া হয়েছে।”
এদিকে, সিভিল লাইনস পুলিশ স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) আমিন জাফর বলেছেন, “বিস্ফোরণের পর আটটি মৃতদেহ সিভিল হাসপাতালে আনা হয়েছে।”
সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ (এসএসপি) স্পেশাল অপারেশনস কোয়েটা মুহাম্মদ বালুচ বলেছেন, “মডেল টাউন থেকে ফ্রন্টিয়ার কর্পস (এফসি) সদর দফতরের কাছে হালি রোডের দিকে একটি বিস্ফোরকবাহী গাড়ি মোড় নেওয়ার সময় বিস্ফোরণটি ঘটে।”
বেলুচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী মীর সরফরাজ বুগতি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন এবং এটিকে ‘সন্ত্রাসী হামলা’ বলে অভিহিত করেছেন।
তিনি বলেছেন, “ঘটনার পর নিরাপত্তা বাহিনী দ্রুত এবং কার্যকর প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে চার সন্ত্রাসীকে হত্যা করে। সন্ত্রাসীরা কাপুরুষোচিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জাতির সংকল্পকে দুর্বল করতে পারে না। জনগণ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না। আমরা বেলুচিস্তানকে শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমি শহীদদের পরিবারের সাথে সংহতি প্রকাশ করছি, তাদের মর্যাদার উন্নতি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।”