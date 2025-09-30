পাহাড়ে ভুতের খপ্পরে উজান, নতুন ছবিতে জুটি বাঁধবেন দেবলীনা-ইশান

গা ছমছমে ভুতের গল্প শুনতে কে না ভালোবাসে। হিন্দি হোক বা বাংলা, হলিউড হোক বা দক্ষিণ ইন্ডাস্ট্রি, সর্বত্র ভুতের ছবির জয়জয়কার সর্বকালেই হয়েছে। এবার আবার একটি গা ছমছমে ভুতের গল্প নিয়ে তৈরি হতে চলেছে একটি সিনেমা, যেখানে অভিনয় করবেন টলিউডের এক ঝাঁক তারকা।
ছবির নাম ‘মহাবিদ্যা- মেড ইন হেল’। অয়ন আচার্য পরিচালিত এই ছবির প্রযোজনা করছেন জয়দেব হালদার, সুশান্ত নস্কর এবং অয়ন আচার্য নিজেই। ছবির গল্প একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি করা হয়েছে, যা মূলত একটি অলৌকিক গল্প।
ছবির গল্প প্রসঙ্গে
সিনেমায় দেখানো হবে উজান নামের এক চরিত্রকে, যে শহরের বাইরে পাহাড়ি অঞ্চলের একটি পুরনো বাড়িতে থাকতে আসে গোটা পরিবারকে নিয়ে। অতীত জীবনের সমস্ত খারাপ সময়কে পেছনে ফেলে নতুন জীবন শুরু করার পরিকল্পনা নেয় সে। কিন্তু সেই সব স্বপ্ন ভেঙে যায় যখন উজানের জীবনে ঘটতে থাকে একের পর এক অলৌকিক ঘটনা।
এক সময় উজানের মুখোমুখি হয় এমন এক অশুভ শক্তি, যার সম্পর্ক রয়েছে তার অতীতের সঙ্গে। নিজের পরিবারকে রক্ষা করার জন্য উজান লড়াই করতে পারবে সেই অশুভ শক্তির সঙ্গে? কি হবে তারপর? নিজের জীবনকে বাজি রেখে কি জিততে পারবে সে?
ছবির মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে দেবলীনা কুমার, ইশান মজুমদার, ইন্দ্রজিৎ মজুমদার, তন্নিষ্ঠা বিশ্বাস, স্বরিত ঘোষ, দাস এবং আরও অনেককে। পরিচালকের কথা অনুযায়ী, বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে এরকম হলিউড স্টাইলের হরর ফিল্ম আগে কখনও হয়নি।
সিনেমার সংগীত পরিচালনা করেছেন প্রাজ্ঞ দত্ত, যিনি সুনিপুণ দক্ষতায় গান এবং ভয়কে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করিয়ে দিয়েছেন। এই ছবি আরও দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাদের কথা না বললেই নয়। রয়েছেন এক্সিকিউটিভ প্রযোজক মৌমিতা পোদ্দার, যিনি সুদক্ষভাবে গোটা টিমকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।
অন্যদিকে আর্ট ডিরেক্টর নাসিফা খাতুন, যার সাহসী এবং সুক্ষ নকশার মাধ্যমে এই সিনেমাটি আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য রূপ পেতে চলেছে দর্শকদের সামনে। তবে ছবি মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। মনে করা হচ্ছে, সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছরেই বড় পর্দায় মুক্তি পাবে এই অনন্য হরর ছবিটি।