    স্কলারশিপে স্নাতকোত্তর করুন ইউনিভার্সিটি অব লুসানে

    ইউনিভার্সিটি অব লুসান
    ইউনিভার্সিটি অব লুসান

    আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের আংশিক স্কলারশিপের মাধ্যমে স্নাতকোত্তরে অধ্যয়নের সুযোগ দিচ্ছে সুইজারল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব লুসান। ইউএনআইএল (UNIL) মাস্টার্স গ্রান্টসের আওতায় দশ শিক্ষার্থীকে মেধার ভিত্তিতে এই স্কলারশিপ প্রদান করবে। বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরাও এ স্কলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ সময় ১ নভেম্বর ২০২৫।

    ইউনিভার্সিটি অব লুসান সুইজারল্যান্ডের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি। ১৫৩৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্কুল অব থিওলজি হিসেবে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে ১৮৯০ সালে এটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

    বিষয়সূচি

    সুযোগ-সুবিধা

    • টিউশন ফি প্রদান করবে।
    • প্রতিমাসে ১৬০০ সুইস ফ্রাঙ্ক (বাংলাদেশি মুদ্রায় ২ লাখ ১৮ হাজার ৬২৭ টাকা) প্রদান করবে।
    • কোর্স রেজিস্ট্রেশন ফি মাত্র ৮০ সুইস ফ্রাঁ।

    অন্যান্য সব খরচ শিক্ষার্থীকে বহন করতে হবে। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ জুলাই (বছরে ১০ মাস) মাস্টার্সের সম্পূর্ণ সময়কালের জন্য এ স্কলারশিপ প্রদান করা হবে।

    আবেদনের যোগ্যতা

    • ইউএনআইএলে (UNIL) মাস্টার্স প্রোগ্রাম শুরুর আগে ইউএনআইএলে (UNIL) স্নাতকের সমতুল্য বিবেচিত একটি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন করা থাকতে হবে।
    • ভালো অ্যাকাডেমিক ফলাফল থাকতে হবে।
    • ফ্রেঞ্চ বা ইংরেজিতে কমপক্ষে B2 (ইউরোপীয় ভাষা পোর্টফোলিও গ্লোবাল স্কেল অনুযায়ী) ভাষার স্তর থাকতে হবে।
    • নতুন শিক্ষার্থী হতে হবে।
    • CHF 200.00 প্রশাসনিক ফি প্রদান করতে হবে।

    মাস্টার্সে যেসব প্রোগ্রাম UNIL স্কলারশিপের আওতাভুক্ত

    • আন্তবিভাগীয় প্রোগ্রাম।
    • কলা অনুষদ।
    • জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান।
    • ভূবিজ্ঞান ও পরিবেশ।
    • ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মবিজ্ঞান।
    • সমাজবিজ্ঞান ও রাজনৈতিক বিজ্ঞান।
    • আইন, অপরাধবিজ্ঞান ও জনপ্রশাসন।
    • ব্যবসায় ও অর্থনীতি অনুষদ।

    আবেদন প্রক্রিয়া

    অনলাইনে আবেদন করা যাবে। আবেদন করতে এবং আবেদনপদ্ধতিসহ অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।

