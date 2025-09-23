আইসিসি থেকে বড় দুঃসংবাদ ভারতের

বড় এক ধাক্কা খেল ভারত নারী ক্রিকেট দল। আসন্ন বিশ্বকাপের ঠিক আগে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে স্লো ওভার রেটের কারণে তাদের ১০ শতাংশ ম্যাচ ফি জরিমানা করা হয়েছে। ফলে আসন্ন বিশ্বকাপের ঠিক আগে বড় এক ধাক্কা খেল ভারত নারী ক্রিকেট দল।
দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে অস্ট্রেলিয়া ভারতকে ৪৩ রানে হারায়। এই ম্যাচে দুই দলেরই ব্যাটাররা দারুণ পারফর্ম করেন। ভারতের স্মৃতি মান্ধানা ও অস্ট্রেলিয়ার বেথ মুনি দুজনেই সেঞ্চুরি হাঁকান।
তবে ম্যাচের শেষে জানা যায়, ভারত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সব ওভার শেষ করতে পারেনি। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি ওভারের জন্য ৫ শতাংশ করে ম্যাচ ফি জরিমানা করা হয়। ভারত দুই ওভার পিছিয়ে থাকায় তাদের মোট ১০ শতাংশ ম্যাচ ফি জরিমানা করা হয়েছে।
আইসিসির আচরণবিধির ২.২২ ধারা অনুযায়ী ম্যাচ রেফারি জিএস লক্ষ্মী এই শাস্তি দেন। ভারতের অধিনায়ক হারমানপ্রিত কর অভিযোগ মেনে নেয়ায় কোনো আলাদা শুনানির প্রয়োজন হয়নি।
এই সিরিজের মাধ্যমেই নারী বিশ্বকাপের আগে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া তাদের শেষ প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে। চলতি মাসের ৩০ সেপ্টেম্বর ভারত ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে আইসিসি নারী বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। ভারত তাদের বিশ্বকাপ মিশন শুরু করবে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে।