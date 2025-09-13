নিউ ইয়র্ক সিটিতে চাকরি

মালি পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নিউ ইয়র্ক সিটি। এক বছরের অভিজ্ঞতা কিংবা উদ্যানবিদ্যায় পেশাগত সনদপত্র থাকলেই আবেদন করা যাবে এ পদে।
সংস্থার নাম:
নিউ ইয়র্ক সিটি
পদের নাম:
মালি (গার্ডেনার-২)
বিভাগের নাম:
ডিপার্টমেন্ট অব পার্ক অ্যান্ড রিক্রিয়েশন
পদসংখ্যা:
১
চাকরির ধরন
ফুল টাইম
অভিজ্ঞতা:
১ বছর
ন্যূনতম যোগ্যতা:
এ কাজে অন্তত এক বছরের অভিজ্ঞতা অথবা নার্সারি ও উদ্যানবিদ্যায় পেশাগত সনদপত্র থাকতে হবে। বৈধ ও সক্রিয় ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।
বেতন:
৬৪ হাজার ৮৫২ থেকে ৭৪ হাজার ৫৮০ ডলার (বার্ষিক)
কর্মস্থল:
ব্রঙ্কস
আবেদনের নিয়ম:
আগ্রহীরা জব এনওয়াইসির মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: জবস এনওয়াইসি