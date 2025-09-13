Close Menu
    নিউ ইয়র্ক সিটিতে চাকরি

    চাকরির খবর
    নিউ ইয়র্ক সিটি
    বার্তাবাংলা ডেস্ক

    মালি পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে নিউ ইয়র্ক সিটি। এক বছরের অভিজ্ঞতা কিংবা উদ্যানবিদ্যায় পেশাগত সনদপত্র থাকলেই আবেদন করা যাবে এ পদে।

    নিউ ইয়র্ক সিটি
    বিষয়সূচি

    সংস্থার নাম:

    নিউ ইয়র্ক সিটি

    পদের নাম:

    মালি (গার্ডেনার-২)

    বিভাগের নাম:

    ডিপার্টমেন্ট অব পার্ক অ্যান্ড রিক্রিয়েশন

    পদসংখ্যা:

    চাকরির ধরন

    ফুল টাইম

    অভিজ্ঞতা:

    ১ বছর

    ন্যূনতম যোগ্যতা:

    এ কাজে অন্তত এক বছরের অভিজ্ঞতা অথবা নার্সারি ও উদ্যানবিদ্যায় পেশাগত সনদপত্র থাকতে হবে। বৈধ ও সক্রিয় ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

    বেতন:

    ৬৪ হাজার ৮৫২ থেকে ৭৪ হাজার ৫৮০ ডলার (বার্ষিক)

    কর্মস্থল:

    ব্রঙ্কস

    আবেদনের নিয়ম:

    আগ্রহীরা জব এনওয়াইসির মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

    সূত্র: জবস এনওয়াইসি

