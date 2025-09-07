আয়ারল্যান্ডের সেরা ১০ স্কলারশিপ

বিশ্বের দ্বিতীয়তম শান্তিপূর্ণ দেশ আয়ারল্যান্ড। ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই সদস্যরাষ্ট্রের অবস্থান ক্রাইম ইনডেক্সে ৪৬ দশমিক ৮। এসব সূচকের পাশাপাশি ওয়ার্ল্ড কিউএস র্যাঙ্কিংয়েও আছে দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। আন্তর্জাতিক মানসম্মত শিক্ষা, বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ প্রদান ও ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে আয়ারল্যান্ডে তুলনামূলক খরচ কম হওয়ায় বিশ্বব্যাপী শিক্ষার্থীদের পছন্দের শীর্ষ তালিকায় রয়েছে আয়ারল্যান্ড।
এ ছাড়া দেশটিতে ইংরেজি ভাষাভাষী যোগাযোগব্যবস্থা থাকায় শুধু ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা নিয়েই সহজেই আয়ারল্যান্ডে পড়াশোনা, স্কলারশিপ ও চাকরির সুবিধা পাওয়া যায়।
তাই সার্বিক দিক বিবেচনায় শিক্ষার্থীরা বিদেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ও পেশাদার জীবনে লক্ষ্য পূরণে বেছে নিতে পারেন আয়ারল্যান্ডকে। জেনে নিই আয়ারল্যান্ডের সেরা দশ স্কলারশিপ সম্পর্কে।
আয়ারল্যান্ড সরকারের ইন্টারন্যাশনাল স্কলারশিপ
আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী ও অ্যাকাডেমিক কৃতিত্ব অর্জনে উৎসাহিত করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন স্কলারশিপ প্রোগ্রাম চালু করেছে আয়ারল্যান্ড সরকার। এই স্কলারশিপের আওতায় আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডির বিভিন্ন প্রোগ্রামে অধ্যয়নের সুযোগ পাবেন।
সম্পূর্ণ বিনা মূল্যের স্কলারশিপটিতে সম্পূর্ণ টিউশন ফি এবং এক বছরের নিবন্ধন ফি মওকুফসহ ১০ হাজার ইউরো উপবৃত্তি প্রদান করবে।
ইউসিডি গ্লোবাল এক্সিলেন্স স্কলারশিপ
শিক্ষায় বৈচিত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের জন্য ইউনিভার্সিটি কলেজ ডাবলিনে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের এই স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। এই স্কলারশিপের আওতায় সম্পূর্ণ বা আংশিক টিউশন ফি মওকুফ করা হয়। ইউনিভার্সিটি কলেজ ডাবলিন আয়ারল্যান্ডের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম। ইন্টারন্যাশনাল শিক্ষার্থীদের কাছেও বেশ পরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়টি।
মায়নুথ ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ
আয়ারল্যান্ডের মায়নুথ ইউনিভার্সিটি দেশটির নেতৃস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যা স্থানীয় ও ইন্টারন্যাশনাল শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের শিক্ষা প্রদান করে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার জন্য অসংখ্য স্কলারশিপের সুযোগ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তাসহ নানা সুবিধা দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়টিকে রাখতে পারেন তালিকায়।
হার্ডিম্যান পিএইচডি স্কলারশিপ
হার্ডিম্যান পিএইচডি স্কলারশিপ আয়ারল্যান্ডের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে ইন্টারন্যাশনাল শিক্ষার্থীদের পোস্টগ্র্যাজুয়েট বা পিএইচডি করার জন্য দেওয়া হয়। নীতিমালা প্রণয়ন ও সমাজ উন্নয়ন, সৃজনশীলতা ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধি করে এমন পাঁচটি ক্ষেত্রে গবেষণা করতে চাইলে এটি পাওয়া যাবে।
বিশ্বমানের সুযোগ ও নেতৃস্থানীয় শিক্ষাবিদদের সঙ্গে থেকে দক্ষতা উন্নয়ন, অত্যাধুনিক গবেষণায় নিযুক্ত হওয়া, অগ্রগতিতে অবদান রাখা যাবে এর মাধ্যমে। সেই সঙ্গে অ্যাকাডেমিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভবিষ্যতে সুবিধা পাওয়া যাবে। এই স্কলারশিপটি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক হয়।
গ্র্যাটান স্কলারশিপ
আইরিশ রাষ্ট্রনায়ক হেনরি গ্র্যাটানের নামানুসারে স্কলারশিপটি ২০১২ সাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল শিক্ষার্থীদের অ্যাকাডেমিক কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য দিয়ে আসছে। মর্যাদাপূর্ণ আয়ারল্যান্ড স্কলারশিপটি আন্ডারগ্র্যাজুয়েট, গ্র্যাজুয়েট ও পিএইচডি প্রোগ্রামের গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম; ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট; মার্কেটস, জাস্টিস অ্যান্ড ভ্যালুস; মাইগ্রেশন অ্যান্ড ক্লাস্টারিং; আরবান অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইকোনমিকক্সসহ বিভিন্ন বিষয়ে দেওয়া হয়।
এটি বিশ্বমানের গবেষণা সুবিধা, বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক সুবিধা ও অত্যাধুনিক গবেষণা প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ দেয়।
জেনারেশন স্টাডি অ্যাব্রোড স্কলারশিপ
ট্রিনিটি কলেজ ডাবলিনের সহযোগিতায় স্কলারশিপটি দেওয়া হয়। এটি আন্ডারগ্র্যাজুয়েট, গ্র্যাজুয়েট ও পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদনকারী ইন্টারন্যাশনাল শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অনন্য সুযোগ হতে পারে। প্রোগ্রামটি ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন ইনস্টিটিউট নামক একটি আন্তর্জাতিক অলাভজনক সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়, যা বিদেশে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের প্রতি বছর দুটি স্কলারশিপ প্রদান করে।
অ্যাকাডেমিক লক্ষ্য অর্জন ও অভিজ্ঞতা পেতে সহায়তা করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে স্কলারশিপগুলো। জেনারেশন স্টাডি অ্যাব্রোড স্কলারশিপ আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও বিস্তৃত সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চারের দ্বার উন্মোচন করে।
ডাবলিন সিটি ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ
ডাবলিন সিটি ইউনিভার্সিটি আয়ারল্যান্ডে অ্যাকাডেমিক লক্ষ্য অর্জনে ইচ্ছুক ইন্টারন্যাশনাল শিক্ষার্থীদের নানা সুযোগ দেয়। এখানকার স্কলারশিপগুলো যোগ্য শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।
স্কলারশিপ প্রোগ্রামের মধ্যে রয়েছে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ও পোস্টগ্রাজুয়েট স্কলারশিপ, রিসার্চ স্কলারশিপ, স্পোর্টস স্কলারশিপ এবং স্কলারশিপ ফর স্টুডেন্টস উইথ ডিজেবিলিটিস। বিশ্বমানের সুযোগ, অ্যাকাডেমিক দক্ষতা অর্জনের পথ উন্মুক্ত করবে ডাবলিন সিটি ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ।
ইউনিভার্সিটি অব লিমেরিক স্কলারশিপ
আয়ারল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব লিমেরিক আন্ডারগ্র্যাজুয়েট, পোস্টগ্রাজুয়েট ও রিসার্চ ডিগ্রি প্রোগ্রামে নানা সুবিধা দেয়। অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা ও আর্থিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে টিউশন ফি, বাসস্থান এবং জীবনযাত্রার খরচ সুবিধা পাওয়া যায়।
সারা বিশ্বের শিক্ষার্থীদের সমান সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে অ্যাকাডেমিক শ্রেষ্ঠত্ব, বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তি প্রচার করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। চমৎকার পরিবেশে গবেষণা করা যাবে এখানে।
আরসিএসআই ইন্টারন্যাশনাল ফার্মেসি স্কলারশিপ
আন্ডারগ্র্যাজুয়েট, পোস্টগ্রাজুয়েট ও পিএইচডি করতে আগ্রহী ইন্টারন্যাশনাল শিক্ষার্থীদের জন্য স্কলারশিপ দেয় আরসিএসআই। শিক্ষার্থীদের আর্থিক সাহায্য প্রদান ছাড়াও বিশ্বমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অ্যাকাডেমিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সুবিধা দেয় এটি।
এটি বিশ্বমানের গবেষণা সুবিধা, বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক সুবিধা এবং অত্যাধুনিক গবেষণা প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ দেবে।
এনইউআই গ্যালওয়ে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট স্কলারশিপ
ইউনিভার্সিটি অব গ্যালওয়ে সারাবিশ্বের মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ দিচ্ছে। কৌশলগত আন্তর্জাতিক লক্ষ্য অনুসারে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাইরের বেশ কয়েকটি দেশের শিক্ষার্থীদের মেধাভিত্তিক বৃত্তি প্রদান করে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়টি।
এ ছাড়াও ইন্টারন্যাশনাল শিক্ষার্থীদের বিদেশে উচ্চশিক্ষা অর্জন সহজ করতে বেশ কয়েকটি স্কলারশিপ অফার করে বিশ্ববিদ্যালয়টি।
